Mundial 2026: Estadio Guadalajara y Son elevan la tensión de República Checa

Miroslav Koubek, entrenador de la Selección de Chequia, admitió que la casa de las Chivas impone, al tiempo que el escenario mundialista ya repercute en el vestidor previo al debut contra Corea del Sur.

Se siente ese suspenso que va creciendo, en México ya sentimos esa tensión. Juegan muchos factores en nuestra contra, pero no lo tomaremos tan en serio.

Encarar a Corea, condiciones meteorológicas al resto de selecciones, nosotros en repesca jugamos con Irlanda y Dinamarca, es algo que no podemos cambiar, hemos hecho lo posible para gestionar esto, preparar al equipo a fin de poder jugar a esta altitud, reiterar que es algo que no queremos pensar tanto”, expresó.

El estratega europeo prefiere usar las condiciones físicas a su favor. Optimista incluso de la presencia de lluvia este 11 de junio sobre el Estadio Guadalajara, para un juego más espectacular.

Somos selecciones muy diferentes, todo dependerá de la táctica y cómo emplear nuestros puntos fuertes. “Personalmente no siento esa presión (20 años de ausencia de Chequia en Mundiales), llevo tanto tiempo dedicándome a esto, no me pone nervioso estas cosas, todos estamos trabajando bajo gran presión, ya depende de nosotros cómo manejamos esto, queremos jugar la Copa del Mundo”.

El Estadio Guadalajara recibirá mañana su primer partido mundialista. Héctor López

De igual manera el seleccionador confía en el aprendizaje de su proceso de clasificación, el cual se definió en ronda de repechaje ante Dinamarca.

No he dejado de tener preocupaciones después de los play-offs, desde un principio hemos intentado ser muy cautelosos y respetar siempre al rival, sin duda y queremos un buen resultado”.

Son, la gran preocupación de Chequia

Sobre los rivales en turno (Corea del Sur), Miroslav Koubek los calificó de una ofensiva altamente peligrosa, pero con un foco especial sobre Son Heung-min.

Son es un jugador de gran renombre en el futbol, toda una leyenda, Corea es un equipo que juega muy bien al ataque y con más jugadores también grandiosos, es la principal amenaza que nos plantean, nos hemos enfrentado a grandes estrellas del futbol, nuestro equipo puede lidiar con los grandes delanteros de Corea”.

Por último, el seleccionador de Chequia se dijo confiado en el tablero de las estrategia respecto a los demás técnicos del grupo como Javier Aguirre (México), Hong Myung-bo (Corea del Sur) y Hugo Broos (Sudáfrica).

También tengo bastante experiencia, nos vamos a enfrentar con estos seleccionadores con mucha experiencia, pero soy el que más tiene, tengo muchas ganas de enfrentarme a ellos”, sentenció el timonel de 74 años, quien tomó el mando de su selección en diciembre pasado.

*Enviado a Guadalajara