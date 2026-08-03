El liderazgo que necesitamos

Hace unos meses, durante la visita de Chris Elmore, ministro británico para América Latina, tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar con exalumnas y exalumnos mexicanos de universidades británicas.

Escuchar sus historias fue un poderoso recordatorio del impacto que tiene una experiencia educativa internacional. Entre los asistentes había personas de distintas generaciones y sectores muy distintos, que hoy muestran su liderazgo impulsando políticas públicas para enfrentar la violencia digital, oportunidades de inversión, soluciones para fortalecer la resiliencia frente al cambio climático o brindar atención humanitaria a víctimas de desastres, por mencionar algunos ejemplos.

Aunque sus trayectorias son muy distintas, todos tienen algo en común; están contribuyendo a responder algunos de los desafíos globales más importantes, utilizando el conocimiento, la colaboración y una vocación de servicio que reforzaron durante su experiencia en el Reino Unido.

Esa conversación me dejó pensando en cómo ha cambiado nuestra manera de entender el liderazgo. Hoy, liderar no consiste únicamente en dirigir equipos o tomar decisiones desde una posición de autoridad, sino en algo más valioso: unir personas con perspectivas distintas, construir consensos y transformar las ideas en soluciones.

Y son precisamente ese tipo de líderes, agentes de cambio y constructores de comunidad los que busca Chevening, el programa internacional de becas del gobierno del Reino Unido, que brinda la oportunidad de cursar estudios de maestría de un año para profesionales con potencial de liderazgo, permitiéndoles ampliar su impacto en México.

Con la apertura de una nueva convocatoria mañana 4 de agosto, volveremos a buscar personas que, más allá de sus logros académicos o profesionales, destaquen por su compromiso y capacidad de generar cambios positivos y duraderos en México.

México ya cuenta con una extraordinaria comunidad de exbecarios y exbecarias que ejemplifican este espíritu. Una de ellas es Dalia Grinberg, quien desde Bitso y FinTech México, impulsa espacios de colaboración y políticas públicas para promover una mayor inclusión financiera, demostrando que construir puentes entre sectores es también una forma de liderazgo.

Otro de ellos es Jorge Gerini, asociado principal de la firma arquitectónica Sordo Madaleno, quien ha impulsado una visión de desarrollo urbano que busca reconciliar el crecimiento de las ciudades con la naturaleza, promoviendo soluciones sostenibles con valor social y ambiental.

Aunque sus trayectorias son distintas, Dalia y Jorge comparten una misma convicción: poner el conocimiento y la experiencia al servicio de la sociedad. Ésa es la razón por la que programas como Chevening siguen siendo tan relevantes.

Chevening invierte en personas con el potencial de transformar sus comunidades. Es un catalizador que crea redes de colaboración, fomenta el intercambio de ideas y fortalece vínculos entre países que comparten la ambición de construir un futuro más próspero, inclusivo y sostenible.

Durante más de cuatro décadas, la comunidad Chevening ha contribuido a estrechar los lazos entre el Reino Unido y México. Sus integrantes forman una red de talento y confianza que hoy genera impacto desde el gobierno, la academia, las empresas y la sociedad civil.

Sus historias nos recuerdan que la educación no sólo transforma trayectorias individuales; también ayuda a formar líderes capaces de innovar, construir puentes y aportar soluciones a los grandes retos de nuestro tiempo.

Con el inicio de una nueva convocatoria, la pregunta es sencilla: ¿quiénes serán las personas que ayudarán a dar forma al México de los próximos años? Espero que entre las y los próximos postulantes encontremos a una nueva generación de líderes dispuestos a aprender y colaborar en acciones que beneficien a sus comunidades y fortalezcan aún más la relación entre nuestros dos países.

Si tienen el perfil para asumir ese reto, les invito a conocer más sobre la convocatoria en nuestras redes sociales: @SusannahGoshko y @UKinMexico.

*Embajadora del Reino Unido en México