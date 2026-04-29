Mundial 2026: Canadá prohíbe entrada a gente de la Federación de Irán que iba al Congreso de la FIFA

En un movimiento que provoca tensión a poco más de un mes del Mundial 2026, funcionarios de la Federación de Futbol de Irán (FFIRI) se vieron obligados a abandonar Canadá. El incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, donde la delegación iraní decidió regresar de inmediato a su país tras ser retenida por oficiales de inmigración.

La delegación aterrizó en suelo canadiense con el objetivo de asistir al Congreso de la FIFA en Vancouver, este 30 de abril. Sin embargo, lo que debía ser un trámite rutinario terminó en una crisis diplomática. Según informes de la agencia de noticias Tasnim, los directivos denunciaron un "trato inapropiado" y decidieron cancelar su estancia citando insultos hacia las fuerzas armadas de su país.

Por su parte, el Gobierno de Canadá confirmó que la entrada de estos funcionarios fue revocada debido a sus vínculos con el régimen de Teherán.

Desde junio de 2024, Canadá designó oficialmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como una organización terrorista. Esta medida implica que cualquier alto mando del régimen iraní o miembro de la IRGC tiene la entrada prohibida a territorio canadiense.

Irán dio la nota en Australia durante la Copa Femenil Asiática de Futbol. Confederación Asiática de Futbol.

Las autoridades de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) tienen la potestad de revocar visas incluso después de haber sido emitidas si se comprueba la vinculación con dicha entidad.

Mehdi Taj, el actual líder del futbol iraní, cuenta con un historial como exmiembro de la IRGC, lo que activó las alertas de seguridad en la frontera.

Este suceso ocurre en un momento crítico, ya que Canadá es coanfitrión del Mundial 2026. La negativa de entrada a miembros de una asociación nacional plantea interrogantes sobre cómo manejará el país los protocolos de la FIFA frente a sus propias leyes de seguridad nacional.

"Los oficiales de la IRGC no son bienvenidos en Canadá", declaró un portavoz del gobierno, subrayando que la seguridad nacional prevalece sobre las cortesías diplomáticas deportivas. Así, los directivos regresaron a Irán vía Turquía de forma inmediata y establece un precedente para el evento de la FIFA, pues este conflicto diplomático marca un endurecimiento en la vigilancia de visas para eventos internacionales en suelo canadiense.