¿Sillas vacías en el Mundial? El visado canadiense pone en jaque a directovos de Irán que acuden a Congreso de la FIFA

Dos asientos vacíos marcaron el registro de asistencia en el congreso de la Confederación Asiática de Futbol. La delegación de Irán no pudo ingresar a Canadá por problemas de visado, en un episodio que trasladó la tensión geopolítica al calendario del futbol internacional.

El secretario general de la AFC, Windsor John, confirmó que los representantes iraníes no lograron completar los trámites migratorios para asistir al encuentro celebrado en el Centro de Convenciones de Vancouver, a 2 días del Congreso de la FIFA.

La reunión reunió a 46 de las 47 federaciones miembro del organismo. Algunas participaron de forma remota. Otras no lograron conectarse debido a conflictos en sus regiones, según indicó el presidente de la AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa.

Visas, guerra y protocolos de seguridad

El caso iraní no fue aislado. Delegaciones como la de Palestina también enfrentaron retrasos y obstáculos en la obtención de visas. Su vicepresidenta, Susan Shalabi, explicó que varios integrantes recibieron autorización tras gestiones políticas, aunque otros no lograron viajar.

Las dificultades ocurren en un contexto de conflicto en Oriente Medio y bajo marcos migratorios reforzados. Canadá designó en 2024 a la Guardia Revolucionaria Islámica como entidad terrorista, lo que influye en la evaluación de ingreso para personas con vínculos previos.

Un reporte del medio Iran International señaló que Mehdi Taj, dirigente del futbol iraní con antecedentes en la estructura política del país, recibió un permiso temporal para ingresar bajo condiciones específicas.

El mecanismo, conocido como Permiso de Residencia Temporal, permite excepciones limitadas cuando las autoridades consideran que existe una justificación relevante. El Mundial en el horizonte

Las ausencias en Vancouver se producen en la antesala del Congreso de la FIFA, donde se espera la presencia de las 211 federaciones miembro. El evento funciona como punto de coordinación previo a la Copa del Mundo de 2026.

El torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, ha abierto interrogantes sobre la logística de ingreso para delegaciones completas.

Autoridades estadunidenses han señalado que los jugadores no enfrentarían restricciones, pero que el análisis migratorio podría extenderse a otros integrantes de las delegaciones. El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó recientemente que las decisiones se tomarán bajo criterios de seguridad nacional.

Irán mantiene su clasificación deportiva al Mundial, aunque persisten dudas sobre qué miembros del cuerpo técnico y directivo podrán acompañar al equipo. En Vancouver, las placas conmemorativas destinadas a su federación quedaron pendientes de entrega, a la espera de una llegada que aún no tiene fecha confirmada.