¿Atraco a Argelia? La polémica patada de Messi que piden a FIFA investigar en el Mundial 2026

La Federación Argelina de Futbol presentó una queja formal ante la FIFA debido al desempeño del árbitro polaco Szymon Marciniak durante el partido que enfrentó a Argelia contra Argentina en el debut del Grupo J del Mundial 2026, disputado en Kansas City. El organismo africano impugnó formalmente las decisiones que incidieron de forma directa en el desarrollo del encuentro.La jugada de Messi que desató la polémica

La principal inconformidad radica en una fuerte entrada de Lionel Messi a los 30 minutos. El astro de la selección de Argentina impactó con los tacos en el gemelo del defensor Aïssa Mandi. A pesar de la gravedad aparente de la acción, el silbante central Szymon Marciniak no sancionó la jugada y el VAR omitió la revisión de una potencial tarjeta roja.

Minutos después de este incidente, el capitán argentino abrió el marcador. El atacante de la albiceleste terminó firmando un triplete en la victoria 3-0 de su equipo, igualando al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo con 16 tantos.

Después de cometar la falta que hubiera supuesto su expulsión, LIonel Messi se destapó con tres tantos para llegar a 16 y alcanzar la cima de los máximos romperredes en la historia de los Mundiales. Reuters

Los reclamos de Argelia ante la FIFA

A través de un comunicado, la directiva del conjunto africano fijó su postura y exigió que las comisiones correspondientes del torneo evalúen el trabajo del cuerpo arbitral.

No esperamos un cambio de resultado, pero sabemos que cada partido es objeto de una evaluación por parte de la comisión de arbitraje, que posteriormente toma las decisiones oportunas", detalló la Federación Argelina de Futbol a través de su comité ejecutivo.

Además del pisotón del '10' argentino, la federación reclamó los siguientes puntos clave del arbitraje:

Codazo de Mac Allister : Una agresión de Alexis Mac Allister sobre el rostro del mediocampista Ibrahim Maza que no recibió castigo.

: Una agresión de sobre el rostro del mediocampista que no recibió castigo. Inacción del videoarbitraje: El criterio del cuerpo técnico en cabina al no llamar a revisión ninguna de las dos jugadas que habrían significado expulsiones.

Críticas de analistas al arbitraje de Marciniak

La actuación del silbante polaco no solo generó molestias en la delegación africana, sino también en especialistas internacionales del sector formativo y arbitral.

El exárbitro mexicano y analista de televisión, Roberto García Orozco, cuestionó con dureza la ausencia de una intervención más contundente del videoarbitraje en esa jugada específica del encuentro, al considerar que la fuerza desmedida cumplía con los criterios reglamentarios para dejar a los sudamericanos con diez hombres sobre el terreno de juego.

Con este resultado de 3-0, Argelia consumó su primera derrota en la Copa del Mundo, en un compromiso marcado por decisiones institucionales que, a juicio del representativo argelino, alteraron el rumbo del partido.