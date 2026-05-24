Mundial 2026: Alertan peligros de consumir 'Thunder TV' y más transmisiones piratas

El comité de organización en la Ciudad de México del Mundial 2026 hizo un llamado a las autoridades nacionales, para combatir el uso no autorizado de la marca de FIFA y la Copa del Mundo 2026, al tiempo que advirtió de los riesgos parta el aficionado que consume transmisiones piratas de televisión, con plataformas que ya ofrecen partidos de la justa mundialista.

“En virtud de diversas notas periodísticas y mensajes de redes sociales hemos tenido conocimiento de un marcado problema de piratería detectado en nuestro país que incide sobre distintas vertientes comerciales relacionadas con el mundial 2026 y que además del daño económico a proveedores y familias puede provocar daños a la imagen del país.

“En el caso de los derechos de transmisión a los que me refiero tenemos conocimiento de diversas plataformas de servicios de distribución de contenidos audiovisuales entre ellos los partidos de la copa mundial de la FIFA 2026 y que operan de manera ilegal entre otras razones porque no están autorizadas a ofrecer ningún contenido audiovisual relacionado con dicho torneo que haya sido licenciado por la FIFA además de que no son personas físicas o morales que ofrezcan los servicios con apego al marco legal en nuestro país”, resalta la misiva dirigida al Lic. César Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor.

Uno de los aspectos que resalta la cuenta de Host City Manager es el peligro al que están expuestos los aficionados, por su información personal ante operaciones no reguladas.

“Además del daño económico mencionado, uno de los problemas centrales por la gravedad que representa es el relacionado con la vulneración económica en que se colocan miles de personas, por la información personal e incluso bancaria que proporcionan las plataformas de streaming ilegales (piratas).

“Sabemos de casos en los que ya han ocurrido fraudes o negación de prestación del servicio supuestamente contratado, incluso robo de datos personales sin que las personas puedan reclamar o exigir la reposición del dinero invertido o la reparación del daño por el manejo indebido de los datos personales en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta situación se puede agravar de manera significativa afectando injustamente y de manera irreversible el bienestar económico de las familias mexicanas”, describió el comité de organización.

En el mensaje difundido por redes sociales, con una carta firmada por Félix Aguirre Gil, Host City Manager del Mundial en CDMX, con copia a Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para el Mundial de la FIFA, Idris Rodríguez, Subprocurador de Telecomunicaciones de Profeco, y Jurgen Mainka, director general de la Oficina de FIFA en México, también se hace referencia a las plataformas piratas en las que se ofrecen transmisiones de futbol.

“Los servicios señalados de manera ilegal son las siguientes: KaelusTV, ThunderTV, Telelatino, Sunset TV, Pop TV, entre otras. Cada una de ellas con infinidad de dominios apócrifos. Adjunto a esto encontrará una evidencia de distintas maneras en que estos proveedores atraen a los potenciales consumidores y que los deja en completo estado de vulnerabilidad respecto al uso de su información”.

Cabe recordar que en abril pasado, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se anticipó la alerta por el uso ilegal de marcas.

“Está en este momento un asunto en la Suprema Corte de justicia de la Nación, pero es una facultad que ya ha sido declarada constitucional para poder bloquear los sitios de internet en donde se esté promoviendo piratería y donde se estén haciendo publicaciones o más bien transmisiones de streaming de los partidos o de cualquier elemento que esté violando los derechos de propiedad intelectual", dijo Santiago Nieto Castillo, titular del IMPI.