Muere el árbitro Rob Dieperink tras ser separado del Mundial 2026

El neerlandés Rob Dieperink falleció a los 38 años, dos meses después de haber sido excluido del grupo de árbitros designados para el Mundial 2026 a raíz de un caso policial en Gran Bretaña que posteriormente fue archivado; no se reveló la causa de la muerte.

Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob, perdemos a un árbitro muy valorado pero, sobre todo, a un compañero amable y dedicado", declaró la Federación Neerlandesa de Futbol en un comunicado.

Dieperink había sido seleccionado para formar parte del equipo de árbitros del VAR, pero fue excluido en mayo tras haber sido detenido el mes anterior por la Policía Metropolitana.

Se encontraba en Londres para arbitrar el partido de la Conference League entre el Crystal Palace y la Fiorentina. El caso fue archivado por falta de pruebas.

Me entristece enormemente haber sido acusado injustamente", declaró Dieperink en una entrevista con De Telegraaf. "Desde el principio, he cooperado plenamente en la investigación policial y también he mostrado una total transparencia ante la FIFA, la UEFA y la KNVB".

"Agradezco el apoyo que he recibido de la KNVB y la forma en que han gestionado este caso. Es una lástima que la FIFA haya decidido no designarme ya para el Mundial; por supuesto, estoy decepcionado por ello".

Dieperink había arbitrado en la Eredivisie neerlandesa desde 2017 y fue árbitro del VAR en la Eurocopa 2024.

BFG