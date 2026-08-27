Mourinho se reencontrará con dos de sus exequipos en la Champions League

José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid y uno de los técnicos más reconocidos del futbol europeo, tendrá un doble reencuentro con su pasado en la próxima Champions League. El sorteo de la fase liga determinó que el conjunto español se enfrentará al Inter de Milán y la Roma, dos clubes que estuvieron bajo las órdenes del portugués y con los que consiguió algunos de los títulos más importantes de su carrera.

EL INTER, UNO DE LOS CAPÍTULOS MÁS IMPORTANTES

José Mourinho dirigió al Inter de Milán entre 2008 y 2010, periodo en el que llevó al club italiano a conquistar dos títulos de Serie A, una Copa y una Supercopa de Italia, además de la Champions League 2009-2010. El equipo consiguió el triplete en esa temporada, convirtiéndose en uno de los mayores logros de la carrera del entrenador portugués.

El objetivo que tiene el Real Madrid de José Mourinho es meterse entre los ocho primeros, según palabras de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales Reuters

LA ROMA, OTRA ETAPA ESPECIAL

El portugués encabezó a la Roma desde el 2021 hasta enero de 2024, etapa en la que consiguió la Conference League en la temporada 2021-2022, el primer título europeo de la historia del club. La directiva decidió poner fin a su etapa después de poco más de dos años y medio, tras una serie de resultados que no cumplieron con las expectativas del equipo.

EL CAMINO QUE LE ESPERA AL REAL MADRID

El Real Madrid ya conoce a sus rivales y José Mourinho estará desde el banquillo para afrontar estos duelos con parte de su pasado como entrenador. Ahora, el siguiente paso será conocer las fechas y horarios de la Champions League para saber cuándo el técnico volverá a enfrentarse a los equipos que dirigió.