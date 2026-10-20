Chivas estrena uniforme negro y vence 1-0 al Necaxa en la jornada 13 de la Liga Mx

Es poco habitual que el Club Deportivo Guadalajara vista de negro. A lo largo de los últimos años, ha recurrido a este color en sus terceras indumentarias, pero todavía es más extraño verlo jugar como local de esta forma. Con el estrenó de su nuevo uniforme, vencieron 1-0 al Necaxa.

Aunque a los Rayos administrativamente le correspondía ser visitante, utilizaron la de local, una camiseta que guarda similitudes con la tradicional de casa del Rebaño.

La propuesta rompe con las franjas rojiblancas para dar paso a un diseño inspirado en la charrería. Bajo el concepto “Herencia Sagrada”, el club busca unir las raíces mexicanas y jaliscienses con su identidad futbolística.

Un patrón gráfico inspirado en los cinturones piteados recorre el pecho y las mangas. Al centro destaca un escudo histórico utilizado por el equipo en 1908, con las letras C y G entrelazadas, un guiño a los orígenes de la institución.

En la cancha, el Guadalajara tuvo que armarse de paciencia. Durante 77 minutos insistió sin encontrar la manera de superar a un Necaxa que ejecutó bien su plan: replegarse, aguantar y cerrar los espacios para complicarle la noche a su rival.

Roberto Alvarado fue factor para la victoria del Guadalajara. Mexsport

Roberto Piojo Alvarado volvió a ser el futbolista más determinante de las Chivas. El nivel que lo llevó a disputar la Copa del Mundo sigue presente en el Rebaño, donde mantiene su capacidad para desequilibrar y generar peligro cuando el partido se atasca.

Su participación resultó decisiva. Alvarado encontró espacio por la banda derecha y mandó un centro que Agustín Oliveros intentó cortar, pero terminó enviando el balón a su propia portería. El autogol premió la insistencia rojiblanca y rompió el cerrojo necaxista.

Con el triunfo, las Chivas buscarán prolongar su buen momento y llegar a cinco partidos sin derrota cuando enfrenten este sábado a los Rayados de Monterrey que rasguñan puestos de liguilla.