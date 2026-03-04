IA, China, EU y la paciencia…

El Mobile World Congress (MWC) 2026 ha arrancado en Barcelona con una fuerza renovada, marcando su vigésimo aniversario en la ciudad condal como el epicentro indiscutible de la conectividad global. La inauguración oficial contó con la presencia del rey Felipe VI, quien en su discurso de apertura hizo un llamado urgente a la diplomacia internacional y subrayó la responsabilidad ética de los innovadores para asegurar que la IA sirva al bien común y fortalezca la libertad humana. En este marco de celebración y reflexión, el congreso ha sido el escaparate de anuncios disruptivos, desde el avance de los humanoides de compañías como ZTE hasta la consolidación de las redes 6G experimentales, pero ha sido Huawei quien ha vuelto a acaparar los reflectores con una propuesta que mezcla músculo tecnológico y una visión política de largo aliento.

En el corazón de la Fira, Huawei desplegó una numeralia impresionante que evidencia su penetración en sectores críticos para el desarrollo social. La compañía presentó 115 casos de éxito en inteligencia industrial y 22 soluciones nuevas desarrolladas con socios globales. En el ámbito del transporte inteligente, se destacaron modelos de gestión para aeropuertos y ferrocarriles que ya optimizan el flujo de millones de pasajeros. En educación y salud, el impacto es igualmente tangible: sus programas de conectividad inclusiva han llegado ya a 170 millones de personas en 80 países, incluyendo hitos como los “DigiTrucks” en Kenia y servicios de telemedicina móvil en aldeas de Argentina. Para potenciar el internet a una escala sin precedentes, la firma lanzó su producto estrella de esta edición: una arquitectura de computación elástica capaz de conectar miles de nodos como si fueran una sola computadora, diseñada específicamente para el entrenamiento de modelos de IA masivos y la optimización de redes de banda ancha ultrarrápida.

Sin embargo, más allá de los procesadores y la infraestructura, la verdadera nota de la semana la dio Daniel Zhou, presidente de Huawei para Latinoamérica, pues admitió que en la cultura corporativa de Huawei, al igual que en la visión estatal de China, se entiende que los periodos de cambio y transformación real requieren entre 7 y 8 años para madurar. Esta cifra no es un cálculo al azar, sino el reconocimiento de un ciclo vital necesario para que una tecnología se asiente, una sanción comercial sea sorteada mediante innovación interna o para que un ciclo político cumpla su curso. Esta admisión de paciencia estratégica funciona como un escudo frente a la incertidumbre que genera el fenómeno Donald Trump y la volatilidad de las políticas comerciales de EU.

Para Huawei, las tensiones con Washington se perciben como un ruido transitorio dentro de una métrica temporal mucho más amplia. Si el mundo tecnológico se mueve en periodos de casi una década, una gestión política de cuatro años representa apenas la mitad de un ciclo de transformación. Esta mentalidad les permite invertir en investigación y desarrollo sin la ansiedad del corto plazo, fortaleciendo lazos en regiones como Latinoamérica, donde la digitalización se entiende como un camino de resistencia y soberanía tecnológica. Mientras el entorno político puede ser errático, la planificación tecnológica china es imperturbable.

El MWC 2026 nos ha dejado claro que mientras buena parte del sector vive obsesionado con el próximo reporte trimestral o la próxima elección, el gigante asiático juega al ajedrez como quien antes, aprendió a jugar Go, igual de estratégico, pero más paciente y eficaz de largo aliento. Con la tranquilidad de quien sabe que, independientemente de los vientos que soplen desde el despacho oval, el tiempo es un recurso que saben administrar mejor que nadie a su favor. Es la victoria de la pausa sobre la urgencia y una lección de que, en la era de la IA, la paciencia es la forma más sofisticada de poder. Lo sabe China y también los techlords de EU. Y, aunque ellos sí juegan ajedrez y no tienen prisa de darle jaque a su propio rey, tampoco la tienen por blindarlo con ningún enroque…