Momentos de terror en la Milán-San Remo, violentas caídas sacuden la carrera donde compite Isaac del Toro

La Milán-San Remo 2026 quedó marcada por escenas de tensión y dramatismo tras una serie de caídas aparatosas tanto en la rama varonil como en la femenil, incidentes que alteraron el desarrollo deportivo y encendieron las alarmas sobre la seguridad en los momentos más críticos de la prueba.

En la competencia masculina donde se encuentra corriendo Isaac del Toro, el caos se desató a poco más de 60 kilómetros de la meta, en plena lucha por la colocación antes de los tradicionales ascensos que definen la carrera. El aumento de la velocidad en el pelotón, combinado con la disputa por posiciones entre equipos, derivó en una montonera que involucró a corredores del equipo INEOS Grenadiers y otras escuadras.

El más afectado fue el experimentado Michal Kwiatkowski, excampeón del mundo, quien quedó tendido a un costado de la carretera con visibles gestos de dolor tras impactar cerca de un poste. También se vieron involucrados sus compañeros Ben Turner y Connor Swift, lo que debilitó significativamente a uno de los equipos protagonistas justo antes del tramo decisivo.

La caída se produjo en uno de los sectores más delicados del recorrido, cuando el pelotón se compacta y los equipos forman trenes para encarar el Capo Mele, previo a la Cipressa y el Poggio. La desorganización obligó a múltiples corredores a frenar de golpe y esquivar bicicletas y cuerpos sobre el asfalto, fragmentando la carrera en un momento clave.

Aparatosa caída

Horas antes, la versión femenil de la prueba vivió su propio episodio de angustia en el descenso de la Cipressa. La italiana Debora Silvestri protagonizó la imagen más impactante al salir proyectada por encima de la valla lateral tras intentar evitar una caída previa en la que estuvieron implicadas Kasia Niewiadoma y Kim Le Court.

Silvestri cayó varios metros a un nivel inferior de la carretera, en un accidente que detuvo por momentos la respiración del pelotón y de quienes seguían la transmisión. Su equipo, Laboral Kutxa-Euskadi, confirmó posteriormente que la corredora se encontraba consciente y fue trasladada a un hospital para su evaluación.

El incidente se produjo cuando la carrera ya había sido seleccionada por la exigencia de la Cipressa y se encaminaba hacia su desenlace. Aunque la prueba continuó, el accidente condicionó el desarrollo, con varias corredoras fuera de competencia o obligadas a una persecución contrarreloj.

Finalmente, la belga Lotte Kopecky se llevó la victoria en la rama femenil tras imponerse al esprint en la Via Roma, pero el desenlace deportivo quedó inevitablemente eclipsado por la crudeza de las imágenes previas.

Las caídas en ambas pruebas reafirman la naturaleza impredecible y peligrosa de la Milán-San Remo, especialmente en los tramos donde la velocidad, la fatiga y la lucha por la posición convergen.