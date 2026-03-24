El final de una era: Mohamed Salah informa que al final de la temporada dejará al Liverpool FC

El futbol mundial asiste al cierre de una época. Mohamed Salah confirmó este martes 24 de marzo que dejará al Liverpool FC al final de la temporada 2025-2026, una decisión que pone punto final a una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club inglés.

La noticia fue oficializada por el propio club y el jugador, quien decidió comunicar su salida con anticipación como muestra de respeto hacia la afición. El anuncio sacudió a la Premier League, no solo por el peso del futbolista egipcio, sino por lo que representa su legado en Anfield.

Salah cierra a los 33 años un ciclo de nueve temporadas en las que se consolidó como uno de los mejores jugadores del mundo y una auténtica leyenda del Liverpool. Desde su llegada en 2017 procedente de la Roma, el delantero transformó el ataque del equipo y fue pieza clave en una era dorada.

Sus números explican el impacto: 255 goles en 435 partidos, ubicándose entre los máximos goleadores históricos del club. Salah fue el rostro de un Liverpool que volvió a conquistar la élite europea y doméstica.

Durante su estancia ganó 12 títulos con los reds, destacando la Champions League de 2018-2019, la Premier League en un par de ocasiones en 2019-20 y 2024-25, además de la FA Cup y otros trofeos internacionales. Además, el egipcio acumuló múltiples reconocimientos individuales.

Mohamed Salah pasó las más recientes nueve temporadas con el Liverpool FC, luego de haber llegado procedente de la Roma. Reuters

El anuncio también sorprende por el contexto contractual. Apenas en 2025, Salah había renovado su vínculo con el club hasta 2027, lo que hacía pensar en una permanencia más prolongada. Sin embargo, la decisión de salir antes refleja que el final de su ciclo deportivo ya estaba definido.

Su última temporada ha estado marcada por altibajos colectivos y algunos episodios de tensión, lo que habría influido en su determinación. Aun así, su rendimiento siguió siendo competitivo, manteniéndose como una pieza importante dentro del esquema del equipo.

El futuro de Salah aún no está definido. Entre las opciones que han surgido se encuentran destinos en Medio Oriente o incluso la MLS, aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre su próximo club.

Su salida deja un vacío difícil de llenar. Salah no solo fue un goleador implacable, sino también un símbolo de identidad para una generación de aficionados que volvió a ver al Liverpool en la cima del futbol mundial.

El final está escrito, pero aún queda un último capítulo: despedirse en la cancha. Y en Anfield, cada minuto restante tendrá un significado especial, porque no se trata solo de un jugador que se va, sino del cierre de una era irrepetible.