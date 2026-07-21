El Minnesota United oficializa la salida de James Rodríguez: el futuro del colombiano, en el aire

El Minnesota United de la MLS confirmó este martes el fin del breve ciclo del mediapunta colombiano James Rodríguez en la institución. El club, a través de un escueto mensaje en sus redes sociales —"Gracias por todo, James"—, dio por terminada la relación contractual que unía a ambas partes, dejando el futuro del exjugador del Real Madrid nuevamente en el aire.

La etapa de James en Minnesota, que comenzó apenas el pasado mes de febrero, se caracterizó por la falta de regularidad. El mediocampista disputó únicamente seis partidos de la temporada regular, siendo titular en solo dos de ellos. Su paso por el conjunto estadunidense estuvo marcado por problemas físicos y una falta de rodaje que impidió que lograra consolidarse: el colombiano se marcha con un saldo de cero goles anotados y dos asistencias repartidas.

El cafetero se va sin pena ni gloria. X: @MNUFC

El contrato de Rodríguez estaba diseñado como un vínculo temporal de cuatro meses, finalizando tras la conclusión de la Copa del Mundo 2026. En el torneo, en el que Colombia alcanzó los octavos de final antes de caer eliminada frente a Suiza en la tanda de penales, el rol de James fue el de un titular habitual. Sin embargo, en el día con día del equipo en el que prestaba sus servicios subraya que, a diferencia de sus actuaciones estelares en ediciones previas con la selección cafetera, el jugador no logró desplegar su mejor versión ni el brillo característico que lo definió en años anteriores.

Pese a que el Minnesota United contaba con una opción para extender el vínculo del futbolista hasta el final de la temporada en diciembre, la directiva optó por no ejercerla, lo que provocó la sorpresa de propios y extraños. A sus 35 años, James Rodríguez se enfrenta ahora al reto de encontrar un nuevo destino, prolongando una trayectoria en la que ha vestido la camiseta de hasta siete clubes distintos desde 2020.

Demasiados equipos en lo que va de la década. X: @jamesdrodriguez

La lista cronológica de los clubes en los que ha militado James Rodríguez desde ese año son: