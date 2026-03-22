Milito advierte a Chivas tras rozar la tragedia en Monterrey: “Es una gran enseñanza”

Las Chivas de Guadalajara dirigidas por Gabriel Milito estuvieron a punto de pasar de la gloria al drama y dejar escapar los tres puntos en la parte final del partido en su visita al Estadio BBVA, pero tras un cierre frenético el estratega argentino destacó el funcionamiento de su equipo calificándolo casi de impecable, aunque admitió que hay lecciones que tomar de cara a la liguilla.

Milito fue claro al analizar el desarrollo del juego, destacando que su equipo fue superior, aunque la falta de contundencia para cerrar el marcador definitivo les pasó factura y eso estuvo cerca de terminar en un 3-3 de haberse concretado el penal final a favor de Monterrey.

“Fueron 85 minutos muy buenos. El equipo jugó un partido muy bien. Se termina opacando semejante actuación con el final porque del 85 al 95, con esta situación de los goles recibidos, con un penal en contra, creo que nos deja una gran enseñanza de cara al futuro, de que los partidos empiezan y terminan cuando el árbitro pita”, indicó el técnico.

Fue en la parte final donde el 3-0 estuvo en riesgo tras el gol de Uros Durdevic en el minuto 88 y el de Ricardo Chávez al 93.

A pesar de que las Chivas se llevaron la victoria reconoció que el resultado debió ser más abultado y menos sufrido. “Hubiésemos preferido terminar como creo que hubiésemos merecido, con el marcador 3-0, incluso con algún gol más, porque tuvimos muchas situaciones muy claras para marcar goles”.

Raúl “Tala” Rangel y el penal detenido que evitó la tragedia

Cuando el partido parecía escapársele de las manos al Rebaño, emergió la figura de Raúl Rangel. El arquero, quien se perfila para ser el titular de México en el Mundial 2026, detuvo un penal decisivo que habría significado el empate para Monterrey.

Antes del cobro, se vio a Milito dándole instrucciones finales, un momento que el técnico describió como un voto de confianza.

“Tala defiende un arco muy grande, el de Chivas. También defiende un arco muy grande como el de México. En el momento que más lo necesitábamos para conseguir un triunfo que lo merecíamos, pero como este es fútbol, a veces la justicia no cuenta, él debía aparecer. Simplemente fue darle la confianza para que vaya decidido y con toda la fe del mundo que iba a atajar el penal y a darnos el triunfo”, explicó Milito sobre la charla previa al disparo.

El estratega resaltó la mentalidad de su portero, quien no dudó en el momento de mayor presión. “Él estaba convencido porque me lo dijo y eso, para un equipo tan importante como nosotros, es fundamental tener un arquero que, como en el caso de hoy, salve el partido y los tres puntos. Hubiese sido muy doloroso haber terminado el partido 3-3 cuando ya lo teníamos completamente dominado”.