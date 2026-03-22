“Checo Pérez está un poco oxidado”: El duro análisis de Mario Andretti

El ambicioso debut de Cadillac en la Fórmula 1 para este 2026 no ha estado exento de desafíos, y uno de los más señalados ha sido el proceso de readaptación de sus pilotos. La escudería americana apostó por dos experimentados: Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, ambos sin actividad en pista en el 2025, lo cual, a opinión del excampeón de F1 Mario Andretti, les ha pasado factura.

Mario Andretti, quien es parte del consejo directivo de la escudería, señaló que las primeras carreras de “Checo” Pérez y Bottas han dejado en evidencia que, el no correr durante un año, ha pasado factura en las habilidades de ambos pilotos.

Tras dejar Red Bull a finales de 2024 y ausentarse durante toda la temporada 2025, el tapatío enfrenta el reto de dominar un monoplaza bajo las nuevas y complejas regulaciones técnicas.

“Para ser sincero, creo que los dos están un poco oxidados. Ambos llevan al menos una temporada fuera de la cabina”, admitió Andretti en el podcast Drive to Wynn.

Andretti reconoció que la curva de aprendizaje de las normativas técnicas 2026 es tan empinada que no desearía estar en los zapatos de Checo en este momento. “Como piloto, para poder sacar todo el partido al chasis, ahora, de repente, tienes que volver a aprender a usar el acelerador, a usar todo. Así que no estoy seguro de envidiar a los pilotos en este momento. Casi me alegro de estar al margen”.

Sin embargo, Andretti señaló que será cuestión de tiempo para que ambos adopten su nivel y también consideró que están optando por una estrategia más conservadora para ayudar al desarrollo del equipo anteponiendo su gloria personal.

El campeón de 1978 explicó que tanto Pérez como su compañero Valtteri Bottas están operando con una mentalidad de extrema protección: “Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cautelosos para no complicar las cosas saliendo a la pista y generando más trabajo del necesario”.

Los problemas técnicos que reporta Checo Pérez en Cadillac

Más allá de la falta de ritmo, las sensaciones de Pérez sobre el Cadillac han revelado deficiencias críticas en el chasis, el cual ha resultado con una aerodinámica muy básica y, además, de fragilidad y falta de carga aerodinámica. Andretti destacó que el feedback del piloto mexicano es constante respecto a la falta de agarre en el eje posterior. “Por los comentarios iniciales, está claro que creo que nos falta algo de carga aerodinámica, especialmente estabilidad trasera. Eso es lo que no paro de oír de ambos”, confesó el directivo.