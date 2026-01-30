Milan prepara competencia para Santiago Giménez con Jean-Philippe Mateta

El AC Milan continúa diseñando un proyecto ambicioso de cara a la próxima temporada y el mercado de fichajes está siendo una clara muestra de ello. En ese contexto, el club rossonero mantiene negociaciones avanzadas con Jean-Philippe Mateta, delantero francés que podría convertirse en una de las incorporaciones más relevantes del verano para fortalecer la zona ofensiva.

A sus 27 años, Mateta se ha consolidado como un atacante de perfil físico, con gran presencia en el área, potencia en el juego aéreo y capacidad para fijar centrales. Estas características lo han colocado en el radar del Milan, que busca diversificar sus opciones en ataque y elevar el nivel competitivo dentro del plantel.

La posible llegada del francés no es un movimiento aislado. El club lombardo ya dio un golpe importante al concretar el fichaje de Niklas Füllkrug, delantero alemán de amplia experiencia y probada capacidad goleadora. Con esta incorporación y el interés firme en Mateta, el Milan deja en claro que su prioridad es contar con una delantera profunda y versátil para competir tanto en Serie A como en el escenario internacional.

En este escenario, Mateta llegaría para ser competencia directa de Santiago Giménez, quien se ha convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo. La intención del cuerpo técnico es evitar la dependencia de un solo delantero y generar una competencia interna que eleve el rendimiento colectivo, una estrategia que ha dado resultados en temporadas anteriores.

Desde el punto de vista táctico, Mateta ofrece variantes interesantes: puede desempeñarse como delantero centro clásico, pero también adaptarse a esquemas con doble punta o acompañar a un atacante más móvil. Su experiencia en ligas exigentes y su madurez futbolística son aspectos bien valorados por la directiva rossonera.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial, las conversaciones avanzan de manera positiva y el optimismo crece en los despachos de San Siro. De concretarse el acuerdo, el Milan contaría con un tridente ofensivo de alto nivel conformado por Füllkrug, Giménez y Mateta, enviando un mensaje claro a sus rivales: el equipo está decidido a pelear por los títulos y recuperar protagonismo en el fútbol europeo.