Daniil Medvedev rompe una maldición de 20 intentos y conquista su primer bicampeonato en la ATP

Daniil Medvedev consiguió un logro inédito en su trayectoria profesional al revalidar con éxito un trofeo en el circuito ATP Tour por primera vez en su carrera. El tenista moscovita rompió una tendencia adversa tras fallar en sus 20 intentos previos, venciendo en la gran final del Almaty Open al georgiano Nikoloz Basilashvili por parciales de 6-7 (6), 6-1 y 6-3.

Con este triunfo en las canchas rápidas bajo techo de Kazajistán, el antiguo número uno del mundo sumó su cuarto título de la temporada 2026 y el número 25 de su registro histórico. El resultado potencia sus opciones matemáticas de sellar su boleto al torneo que reúne a las mejores raquetas del año.

Un partido de máxima exigencia para el campeón

A pesar de partir como el primer cabeza de serie frente a un rival procedente de la fase de clasificación, Medvedev enfrentó una dura resistencia en el set inicial. Basilashvili, actual número 128 del ranking mundial y la gran revelación del certamen, sorprendió al ruso con tiros profundos desde el fondo que le permitieron adjudicarse la primera manga en un cerrado tie-break.

No obstante, la experiencia competitiva de Medvedev se impuso en el segundo y tercer parcial. El moscovita dominó los hilos del juego, ajustó la efectividad de su servicio y desactivó las ejecuciones del georgiano al adueñarse de 12 de los siguientes 16 juegos del encuentro.

El dominio en pista dura durante la temporada 2026

Los registros del tenista en superficies rápidas avalan su regreso al protagonismo absoluto dentro del circuito profesional:

Líder del circuito: Registra 38 victorias sobre pista dura en 2026, la mayor cifra del ATP Tour.

Eficacia en finales: Conquistó las coronas de Brisbane, Dubái, Hangzhou y Almaty en el presente año.

Palmarés histórico: Acumula 25 títulos profesionales a lo largo de su carrera en la ATP.

Destino Turín: Rumbo a las Nitto ATP Finals

Además del significado estadístico de su bicampeonato, esta victoria representa un impulso clave en la carrera hacia las Nitto ATP Finals. Medvedev se afianza en la quinta posición de la carrera en vivo hacia Turín con un total de 3.660 puntos.

Con esta última actualización, el ruso amplía su ventaja a 790 puntos sobre el australiano Alex de Miñaur, quien actualmente marca la línea de corte para ingresar al Inalpi Arena. El moscovita encarará la próxima semana el torneo ATP 500 de Viena con el claro objetivo de certificar matemáticamente su presencia en el Torneo de Maestros.