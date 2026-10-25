México vs Australia EN VIVO Mundial Sub-17 Femenil
El Tri busca su segunda victoria en la competencia y amarrar su boleto a la siguiente ronda
Jornada 2 del mundial sub-17 femenil
México con oportunidad a balón parado
Asistencia de ruleta de Citlallo Reyes, pero la arquera rival corta el pase
Urbano se quita a un par de rivales dentro del área y su disparo pasa rozando el palo del arco rival.
La Selección Mexicana busca el gol que sentencie el partido.
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se va con la ventaja en el marcador al medio tiempo.
La silbante otorga un minuto de compensación.
Burchmore, arquera de Australia, le gana el mano a mano a Urbano y evita el segundo de México.
Gran pantalla de Urbano para dejar sola a Reyes, quien en los linderos del área dispara raso y pegado al poste para poner el primero a favor del Tri.
Citlalli Reyes dispara dentro del área pero el tiro va a las manos de al arquera de Australia.
Australia con oportunidad de hacer daño a balón parado
Centro peligroso de Zoe Sánchez que ninguna jugadora mexicana logra rematar dentro del área.
Otro disparo más de larga distancia, esta vez de Mia Urbano, pero tampoco lleva dirección de portería.
Tiro de larga distancia de Fernando Monroy que va sin dirección al arco
Disparo de Mia Urbano que se estrella en el larguero. México cerca del primero.
La Selección Mexicana tendrá jugada a balón parado
Rueda el balón y comienza el México vs Australia en el Mundial Sub-17 Femenil.
Estos son las 11 mexicanas que arrancarán de inicio ante Australia,