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México vs Australia EN VIVO Mundial Sub-17 Femenil

El Tri busca su segunda victoria en la competencia y amarrar su boleto a la siguiente ronda

Por: Fernando Villalobos

México vs Australia Mundial Sub-17 Femenil
México vs Australia Mundial Sub-17 Femenil
México vs Portugal
México
10
Australia
Bandera de Australia
Jornada 2 del mundial sub-17 femenil
segundo tiempo
66’Tiro de esquina 

México con oportunidad a balón parado

54’Jugada de fantasía 

Asistencia de ruleta de Citlallo Reyes, pero la arquera rival corta el pase

48'¡Cerca el segundo!

Urbano se quita a un par de rivales dentro del área y su disparo pasa rozando el palo del arco rival.

46'¡Arranca la segunda mitad!

La Selección Mexicana busca el gol que sentencie el partido.

45+1'MEDIO TIEMPO

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se va con la ventaja en el marcador al medio tiempo.

45'Tiempo añadido

La silbante otorga un minuto de compensación.

40'¡Se salva Australia!

Burchmore, arquera de Australia, le gana el mano a mano a Urbano y evita el segundo de México.

35'¡GOL DE MÉXICO!

Gran pantalla de Urbano para dejar sola a Reyes, quien en los linderos del área dispara raso y pegado al poste para poner el primero a favor del Tri.

32'¡Una más!

Citlalli Reyes dispara dentro del área pero el tiro va a las manos de al arquera de Australia.

26'Tiro de esquina

Australia con oportunidad de hacer daño a balón parado

20'Otro aviso de México

Centro peligroso de Zoe Sánchez que ninguna jugadora mexicana logra rematar dentro del área.

15'México insiste 

Otro disparo más de larga distancia, esta vez de Mia Urbano, pero tampoco lleva dirección de portería.

9'Disparo desviado

Tiro de larga distancia de Fernando Monroy que va sin dirección al arco

7'¡Al palo!

Disparo de Mia Urbano que se estrella en el larguero. México cerca del primero.

4'Tiro de esquina

La Selección Mexicana tendrá jugada a balón parado

1'¡Arranca el partido!

Rueda el balón y comienza el México vs Australia en el Mundial Sub-17 Femenil.

08:41 HrsAlineaciones

Estos son las 11 mexicanas que arrancarán de inicio ante Australia,

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