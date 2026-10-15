FIFA realiza en México el primer taller de infraestructura en América Latina

El Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol recibió este jueves el primer Taller de Infraestructura en América Latina organizado por la FIFA, siendo México el primer anfitrión del continente.

El Comisionado de la FMF, Mikel Arriola agradeció a la FIFA las aportaciones que hizo el organismo y que fueron invertidas en la conversión de la cancha 4 de pasto natural a pasto híbrido y mejoras en la cancha 2.

Estamos comprometidos con la infraestructura y es un honor ser anfitriones de este taller de FIFA, el primero en la historia de nuestro continente”, expresó Arriola, quien estuvo acompañado por Walter Holleran, Senior MA Infrastructure Manager de FIFA, y de José Alfonso Rodríguez, Lead Regional Office de FIFA.

Asimismo, destacó la inversión de 400 millones de pesos en la ampliación de cinco edificios, de 8 mil 500 a 19 mil 500 metros de construcción, mientras que en temas de hospedaje se amplió la capacidad hasta 156 personas.

El gimnasio creció de 300 a 800 metros cuadrados; además de que se incorporaron áreas de hidroterapia, equipo médico especializado, así como sistemas de captación y aprovechamiento de aguas pluviales.

El FIFA Campus Essential Course in Football Infrastructure está enfocado en el desarrollo de la infraestructura del futbol, abarcando temas como la planeación y construcción de centros de entrenamiento, estadios y campos, así como la operación eficiente, sostenibilidad y diversos aspectos diseñados para dotar de conocimientos a los profesionales del sector.

El taller , que durará dos días, cuenta con la participación de 52 representantes provenientes de 23 federaciones miembros del continente americano, así como representantes de la FIFA.

Como acto simbólico, Mikel Arriola recibió un balón oficial Trionda por parte de FIFA y encabezó la fotografía oficial junto a los representantes de las delegaciones participantes como Argentina, Paraguay, Cuba, Canadá, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos, Panamá, Uruguay, Belice, Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, El Salvador y la Federación Mexicana de Futbol.