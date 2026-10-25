Golpe para el Real Madrid: Thibaut Courtois causa baja de última hora para El Clásico

Thibaut Courtois es baja de última hora para El Clásico de este domingo en el Camp Nou. El Real Madrid emitió un comunicado confirmando que el portero belga quedó fuera de la convocatoria debido a un cuadro gripal que le impide estar en plenas condiciones físicas. La noticia altera de forma imprevista los planes de la escuadra blanca, ya que el guardameta completó las sesiones de entrenamiento previas sin inconvenientes.

El contratiempo sacude los planes estratégicos de José Mourinho. El técnico portugués dependía de la jerarquía de Courtois para afrontar un duelo clave frente al FC Barcelona de Hansi Flick, actual líder de LaLiga con una ventaja de seis puntos sobre los merengues, que de caer quedarían muy comprometidos para pelear por el título.

Andriy Lunin asumirá la titularidad en la portería blanca

Ante esta emergencia médica, la responsabilidad de resguardar la meta madridista recaerá sobre el ucraniano Andriy Lunin. Este compromiso significará el debut absoluto de Lunin en la presente temporada regular, dado que no disputaba un partido oficial desde el pasado mes de mayo. El guardameta suplente asume el reto con el antecedente de haber jugado cuatro Clásicos previos en su historial.

La modificación obligó al cuerpo técnico a reestructurar la convocatoria de emergencia en el día del partido, llamando al juvenil Illia Voloshyn para cubrir el banquillo de suplentes.

El panorama de ausencias del Real Madrid

La baja de Courtois expande la lista de ausencias en el Real Madrid para el enfrentamiento de esta tarde. El conjunto merengue tampoco dispondrá de los lesionados Rodrygo y Raúl Asencio, sumados a la importante suspensión que cumple el extremo brasileño Vinícius Júnior.

Por su parte, el FC Barcelona llega al compromiso con la oportunidad de consolidar su liderato en el campeonato local, en un choque que promete definir el rumbo inmediato de la carrera por el título de LaLiga 2026-27.