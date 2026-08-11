Miguel Herrera critica el arbitraje de la Leagues Cup: ‘tendenciosos’

Miguel “El Piojo” Herrera criticó el arbitraje de la Leagues Cup, consideró que no han sido buenos y tendenciosos. El pasado sábado 8 de agosto, el técnico del Atlante fue expulsado por reclamar una jugada en el partido contra el Real Salt Lake.

“Los arbitrajes no han sido buenos, han sido tendenciosos. Siempre he dicho que se marca y se revisa en el VAR como se tiene”, declaró el estratega, previo al enfrentar a Minnesota en el cierre de la Primera Fase de la Leagues Cup.

El Atlante está cerca de consumar su boleto a los Cuartos de final de la Leagues Cup 2026 Mexsport

Por otro lado, Miguel Herrera opinó que la competencia debería de ser más equilibrada y reconoció que el torneo tiene buenas cosas.

“El torneo es bueno, la idea también, hay cosas buenas y mejorar cosas”, indicó.

Por el momento, el Atlante es el octavo equipo que estaría clasificado de la Liga MX, a falta de una jornada.

Miguel Herrera consideró que hay cosas por mejorar en la Leagues Cup 2026 Mexsport

El duelo contra Minnesota se realizará este martes a las 6:30 de la tarde.

Los horarios y las fechas de los partidos de los Cuartos de final de la Leagues Cup, todavía no están definidos y se anunciarán en los próximos días.

Después de su participación en el torneo, el Atlante recibirá al Toluca en duelo de la jornada 4 de la Liga MX.