LeBron James no debutará con los Sixers ante los Knicks

LeBron James tendrá que esperar para hacer su debut con los Philadelphia 76ers, luego de quedar fuera del partido de pretemporada de este lunes ante los New York Knicks.

El cuatro veces campeón de la NBA forma parte de la lista de bajas de Philadelphia para el encuentro, en una decisión que llega mientras el equipo administra su carga de trabajo durante la preparación para la nueva temporada.

James también arrastra algunas molestias físicas, entre ellas artritis crónica en el pie izquierdo y problemas en la zona lumbar relacionados con la ciática.

Su ausencia retrasa su primer partido con los Sixers, aunque el jugador ya tuvo la oportunidad de compartir la duela con sus nuevos compañeros durante el Blue x White Scrimmage del sábado. En esa práctica abierta participaron también Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe.

El basquetbolista expresó su intención de jugar durante la pretemporada para comenzar a generar ritmo con Philadelphia, aunque también señaló que no quería excederse durante esta etapa.

Philadelphia tendrá varias bajas ante Nueva York

Además de LeBron James, los Sixers no contarán con Joel Embiid, Tyrese Maxey, Anfernee Simons, Dominick Barlow y Adem Bona para enfrentar a los Knicks.

Con varias de sus principales figuras fuera, Philadelphia tendrá disponibles a jugadores como Jaylen Brown y VJ Edgecombe, quienes forman parte del grupo que sí podrá disputar el encuentro.

La ausencia de Embiid también representa una medida de precaución para el equipo, que busca administrar la carga de sus principales jugadores durante una pretemporada de apenas cuatro partidos.

En el caso de Bona, el jugador continúa con un problema físico que lo mantiene fuera, mientras que Simons sí ha participado en los enfrentamientos del equipo.

¿Cuándo podría debutar LeBron James con Philadelphia?

Los 76ers continuarán con su preparación el próximo jueves 8 de octubre, cuando visiten a los Brooklyn Nets; después enfrentarán a los Boston Celtics el 10 de octubre y cerrarán su calendario de pretemporada el 16, nuevamente ante Boston, pero como locales.

Por ahora, no se ha confirmado en cuál de estos encuentros LeBron James tendrá sus primeros minutos. Su participación dependerá del manejo que haga el equipo de su carga física durante los próximos días.

El objetivo será que el veterano llegue en buenas condiciones al inicio de la temporada regular, que para los Sixers será precisamente ante los Knicks el 20 de octubre en Nueva York.

La expectativa por el debut de LeBron con Philadelphia continuará durante los siguientes partidos de preparación, mientras los Sixers terminan de definir cómo utilizarán a sus principales figuras antes del comienzo de la campaña.