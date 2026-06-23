Miguel Ángel Gil Marín marca la postura del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, respondió a los comentarios de Julián Álvarez tras el partido entre Argentina y Austria y también abordó el interés del FC Barcelona por el delantero argentino.

En declaraciones a EFE, Gil Marín aseguró que “lamenta” las palabras del futbolista porque, desde su punto de vista, “era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián”.

El directivo también reafirmó que el Atlético de Madrid no tiene intención de desprenderse de la “Araña” debido a la importancia que tiene dentro del proyecto deportivo del club.

“Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros”, declaró a EFE.

Miguel Ángel Gil Marín dice que el Barcelona no puede afrontar el fichaje de Julián Álvarez

Sobre el interés del FC Barcelona, Gil Marín consideró que el conjunto blaugrana ha faltado al respeto al Atlético de Madrid por la forma en que ha manejado el posible fichaje del atacante argentino.

“El Barcelona nos falta al respeto. Creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define”, afirmó.

Además, sostuvo que el club catalán intenta transmitir una capacidad que, a su juicio, no tiene para afrontar una operación de este calibre. También comparó la situación con el intento de fichaje de Nico Williams procedente del Athletic Club.

“Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y también a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del futbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido con Nico Williams y el Athletic Club”, agregó.

Directiva del FC Barcelona REUTERS

Julián Álvarez ya ha hablado con la directiva del Atlético de Madrid

Las declaraciones de Gil Marín llegan después de que Julián Álvarez revelara que ya sostuvo conversaciones con la directiva del Atlético de Madrid para abordar su futuro.

Tras el encuentro entre Argentina y Austria en la Copa del Mundo, el delantero señaló que considera que un traspaso podría ser la mejor solución para todas las partes, aunque no especificó cuál sería el destino que desea para continuar su carrera.

“He hablado con las personas del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero realizar mi sueño”, declaró.

Las palabras del atacante reavivaron las especulaciones sobre su futuro y sobre el interés que distintos clubes europeos han mostrado por incorporarlo en el próximo mercado de fichajes.