Alejandra Estudillo y Adriana Torres hacen el 1-3 en plataforma de 10 metros en Santo Domingo 2026

La delegación mexicana volvió a subir al podio en la disciplina de clavados durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En la final de plataforma de 10 metros individual femenil, Alejandra Estudillo conquistó la medalla de oro, mientras que Adriana Torres obtuvo el bronce para completar una nueva jornada de éxito para México.

Las dos clavadistas nacionales finalizaron entre las tres mejores de la competencia y aportaron dos preseas más para la delegación mexicana, que continúa incrementando su cosecha de medallas en la justa centroamericana.

Alejandra Estudillo lidera la prueba y Adriana Torres debuta con medalla

Alejandra Estudillo se proclamó campeona de la plataforma de 10 metros individual tras concluir la competencia con una puntuación total de 359.40 unidades.

Con ese resultado, la mexicana se quedó con el primer lugar de la prueba y añadió una nueva medalla de oro para la delegación nacional en Santo Domingo 2026.

El segundo puesto fue para Victoria Garza, de República Dominicana, quien acumuló 332.60 puntos para quedarse con la medalla de plata.

La otra representante mexicana, Adriana Torres, cerró la competencia con una puntuación de 313.70 unidades, suficientes para ocupar el tercer lugar y conquistar la medalla de bronce en su primera participación dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con apenas 16 años, Torres consiguió subir al podio en su debut en la justa regional y sumó una presea más para México, que se mantiene al frente del medallero.

Tras la final de plataforma de 10 metros individual, ambas clavadistas concluyeron su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

México firma otra jornada destacada en los clavados

La actividad de este jueves 31 de julio volvió a confirmar el dominio mexicano en la disciplina de clavados, que cerró el día con un total de cinco medallas: tres de oro y dos de bronce.

Además del oro de Alejandra Estudillo y el bronce de Adriana Torres en la plataforma de 10 metros individual, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya también subieron al podio en el trampolín de un metro individual masculino, donde consiguieron las medallas de oro y bronce, respectivamente.

La jornada fue completada por Rut Páez y Zyanya Parra, quienes conquistaron la medalla de oro en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros.

Con estos resultados, la disciplina de clavados volvió a convertirse en una de las principales fuentes de medallas para la delegación mexicana durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al aportar una nueva cosecha de preseas doradas y mantener a México entre los protagonistas de la competencia.