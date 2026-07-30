La fuerte multa que podría enfrentar Frankie J por cambiar la letra del Himno Nacional

Frankie J se convirtió en uno de los protagonistas del All-Star Game entre la Liga MX y la MLS, aunque no precisamente por su actuación musical. El cantante mexicoamericano desató la polémica al modificar una de las estrofas del Himno Nacional Mexicano, un error que rápidamente se viralizó en redes sociales y que abrió nuevamente el debate sobre las sanciones previstas por la legislación mexicana para quien altere los símbolos patrios.

La ceremonia previa al partido, disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte, transcurría con normalidad hasta que llegó el turno del Himno Nacional. Fue entonces cuando Frankie J cambió el verso "profanar con su planta tu suelo" por "profanar con sus ansias tu suelo", equivocación que fue detectada de inmediato por miles de aficionados.

Las críticas no tardaron en aparecer. Además del cambio en la letra, numerosos usuarios cuestionaron la interpretación del cantante, quien horas antes había expresado en sus redes sociales que representar a la comunidad mexicana en el evento era "un honor increíble".

¿De cuánto podría ser la multa?

México protege legalmente el uso del Himno Nacional, la Bandera y el Escudo Nacional a través de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la cual establece sanciones para quienes hagan un uso indebido de estos símbolos.

De acuerdo con la legislación vigente, una alteración en la interpretación del Himno puede derivar en una multa de hasta 250 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o incluso en un arresto administrativo de hasta 36 horas, dependiendo de la gravedad que determinen las autoridades.

La propia normativa también contempla un escenario más severo. Si la infracción es considerada con fines comerciales o de lucro, la sanción económica puede elevarse hasta 1,000 UMAs, una cantidad que actualmente supera los 100 mil pesos.

No significa que será sancionado

Aunque la ley contempla estas penalizaciones, eso no significa que Frankie J vaya a recibir automáticamente una multa.

La aplicación de cualquier sanción depende de que las autoridades competentes analicen el caso, determinen si existió una infracción a la legislación mexicana y definan si procede iniciar algún procedimiento administrativo.

Además, el incidente ocurrió durante un evento celebrado en Estados Unidos, un elemento que también podría influir en el análisis jurídico sobre el alcance de la legislación mexicana.

No es un caso aislado

Frankie J tampoco es el primer artista que enfrenta una polémica por equivocarse al interpretar el Himno Nacional Mexicano.

En los últimos años también han sido señalados Jorge "Coque" Muñiz, Ana Bárbara, Pablo Montero y Julio Preciado, quienes cometieron errores similares durante eventos deportivos y espectáculos públicos.

Hasta el momento, el cantante no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido en Charlotte, mientras que el video de su interpretación continúa circulando ampliamente en redes sociales, donde el debate se mantiene entre quienes consideran que fue un simple error de nervios y quienes exigen un mayor respeto hacia uno de los símbolos patrios de México.