Rayados renueva a Óliver Torres y ofrece continuidad a Salcedo; Matías Almeyda tiene respaldo

Rayados de Monterrey comienza a definir su proyecto deportivo de cara al próximo torneo de la Liga MX. El director deportivo del club, Walter Erviti, confirmó la renovación del mediocampista español Óliver Torres, reveló que Carlos Salcedo ya recibió una oferta para extender su vínculo y aseguró que el entrenador Matías Almeyda tiene garantizada su continuidad.

La directiva regiomontana trabaja en la planeación de la siguiente campaña y busca establecer las bases de un proyecto que permita elevar el nivel competitivo del equipo. En ese proceso, la permanencia de algunas piezas importantes y la evaluación del rendimiento de la plantilla se han convertido en prioridades.

Óliver Torres renueva contrato con Rayados de Monterrey

La continuidad de Óliver Torres ya es un hecho. De acuerdo con Walter Erviti, el mediocampista español llegó a un acuerdo con la institución y firmó su renovación para seguir defendiendo los colores de Monterrey.

La adaptación del futbolista y su experiencia internacional fueron factores importantes para que la directiva decidiera asegurar su permanencia, apostando por mantener una pieza que ha aportado al funcionamiento del mediocampo del cuadro regio.

Con este movimiento, Rayados despeja las dudas sobre el futuro del español y garantiza su presencia en el proyecto deportivo para la siguiente etapa.

Carlos Salcedo recibe oferta de renovación de Rayados

En el caso de Carlos Salcedo, la situación todavía no está definida. Erviti confirmó que la directiva ya presentó una propuesta formal para que el defensa continúe en el equipo, aunque ahora la decisión está en manos del futbolista.

El director deportivo reconoció que el rendimiento del zaguero no ha alcanzado las expectativas del club, pero destacó su liderazgo dentro del vestuario y la importancia que puede tener para el grupo.

Oliver ha sido renovado. A Carlos le hemos ofrecido su renovación porque creemos que Carlos, si bien no está en el rendimiento que nosotros esperamos que tenga, sí es un líder dentro del vestuario. Carlos puede volver a recuperar su nivel en un club que le pueda brindar el contexto de seguridad que él necesita", explicó Erviti.

El directivo también señaló que ofrecer estabilidad y un camino claro puede ayudar a que un futbolista recupere su mejor versión. Por ahora, Monterrey ya dio el primer paso para mantener a Salcedo, pero todavía falta conocer la respuesta del defensor.

Matías Almeyda tiene asegurado su puesto en Rayados

Otro de los temas que aclaró Walter Erviti fue el futuro de Matías Almeyda. El director deportivo aseguró que el entrenador tiene garantizada su continuidad para el siguiente semestre, pese a que Monterrey no ha atravesado su mejor momento deportivo durante el presente torneo.

Erviti dejó claro que el estratega es una pieza fundamental del proyecto y que cuenta con el respaldo de la institución para continuar al frente del equipo.

Acá el único que está seguro para el semestre que viene es el entrenador. Nuestro entrenador es la persona más importante del proyecto y es quien nos acompaña para poder llevar adelante el día a día. El resto, día a día, está en evaluación porque nosotros necesitamos elevar la vara de la exigencia de este club", declaró el directivo.

De esta manera, Rayados de Monterrey comienza a definir su futuro: Óliver Torres seguirá en la institución, Carlos Salcedo tiene una oferta para renovar y Matías Almeyda cuenta con el respaldo de la directiva para encabezar el proyecto deportivo.