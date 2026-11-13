Querétaro y Rayados disputan partido pendiente con la liguilla en juego

Querétaro y Monterrey se enfrentarán este sábado 14 de noviembre en el Estadio Corregidora, en el último partido pendiente del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos necesitan los tres puntos para llegar a la jornada final dentro de los ocho primeros lugares de la clasificación y mantener sus aspiraciones de avanzar a la liguilla.

El encuentro corresponde a la séptima fecha del campeonato, pero tuvo que ser reprogramado debido a la participación de Rayados en la fase final de la Leagues Cup. Durante la pausa por la fecha FIFA, los dos clubes aprovecharán para disputar el compromiso que tienen pendiente.

La importancia del resultado radica en la posición de ambos conjuntos en la tabla general. Actualmente, ninguno se encuentra en zona de clasificación, por lo que una victoria les permitiría dar un paso importante antes del cierre de la fase regular.

Hugo Cuypers fue convocado por Bélgica. MEXSPORT

Rayados afrontará el partido con dos ausencias

Monterrey no contará con Jesús Manuel Corona ni Hugo Cuypers para visitar a Querétaro, debido a sus convocatorias con las selecciones nacionales durante la fecha FIFA.

Corona fue considerado por Rafael Márquez para integrar la Selección Mexicana que enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El mediocampista será una de las ausencias del conjunto regiomontano para este compromiso.

Por su parte, Cuypers reportó con la Selección de Bélgica, que tiene programados encuentros ante Turquía e Italia correspondientes a la UEFA Nations League. Su convocatoria también lo dejará fuera del partido en el Corregidora.

Ante estas dos bajas, Matías Almeyda tendrá que ajustar su alineación para enfrentar a los Gallos Blancos.

'Tecatito' Corona no juega un partido con México desde el domingo 5 de junio de 2022. Mexsport

Querétaro y Monterrey buscan completar la regla de menores

Además de los puntos en disputa, los dos clubes tienen pendiente cumplir con los mil 170 minutos establecidos por la regla de menores de la Liga MX. El partido de la séptima jornada y el compromiso de la última fecha representan sus oportunidades finales para alcanzar la cuota.

Querétaro necesita completar apenas 46 minutos, mientras que Monterrey todavía requiere 108. La diferencia entre ambos equipos coloca a los Rayados ante una exigencia mayor para cubrir el tiempo establecido antes de que termine la fase regular.

El incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones deportivas y económicas por parte de la Liga MX. Por ello, los minutos que acumulen los jugadores jóvenes también serán un factor a considerar durante los dos encuentros restantes.

Esteban González busca recuperar el rumbo del Querétaro. Mexsport

¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs. Monterrey?

El partido se disputará este sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora. La transmisión estará disponible en FOX+ por televisión de paga y en FOX One mediante plataformas de streaming.

Después de este compromiso, ambos equipos tendrán todavía la última jornada del Apertura 2026 para buscar su lugar entre los ocho mejores del torneo.