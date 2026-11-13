Borussia Dortmund anuncia el fin de su patrocinio con empresa armamentística

El Borussia Dortmund ha dado por terminada una controvertida etapa comercial. Durante las primeras horas de este viernes, el conjunto alemán anunció de manera oficial que no renovará su alianza con el consorcio Rheinmetall, uno de sus patrocinadores más relevantes, poniendo fin a un vínculo que generó constante fricción con su masa social.

A través de un comunicado institucional, el club explicó que la determinación responde directamente al malestar manifestado por sus seguidores desde el inicio de la relación contractual.

"Somos conscientes de las críticas expresadas por nuestros socios y por algunos de nuestros aficionados", declaró Carsten Cramer, director gerente del Borussia Dortmund, al confirmar la postura de la directiva.

El acuerdo comercial entre el BVB y la compañía fabricante de armamento comenzó en 2024. Desde el anuncio original de su incorporación como socio estratégico, un sector importante de la afición mostró su rechazo en las gradas y asambleas del club; sin embargo, no fue sino hasta ahora que la institución decidió atender formalmente dichas inconformidades.

Cabe precisar que el vínculo vigente no será cancelado ni suspendido de forma inmediata. La directiva aclaró que el contrato actual se cumplirá en sus términos y que la medida consiste únicamente en no extender la relación una vez que el acuerdo expire el próximo año.

¿Qué es Rheinmetall?

Rheinmetall es uno de los principales consorcios industriales de Alemania, dedicado principalmente a la fabricación de armamento, vehículos militares, municiones y sistemas de defensa, además de contar con una división enfocada en tecnología automotriz.

En los últimos años, la compañía ha cobrado una notable relevancia internacional debido a su participación activa en el suministro de equipo bélico y tecnología militar en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, consolidándose como un actor clave en la industria de defensa europea.