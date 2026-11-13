Alemania vence a Serbia 3-1 en la UEFA Nations League

Con superioridad amplia y contundencia desde los primeros minutos, la selección de Alemania derrotó 3-1 a Serbia en el Estadio Rajko Mitić, en duelo correspondiente a la Jornada 5 del Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27.

El encuentro estuvo marcado por una lluvia incesante que condicionó el ritmo del balón, una sorprendente baja asistencia en las tribunas y la constante intervención del arbitraje español, de Jesús Gil Manzo.

Apenas al minuto 2, el conjunto alemán inclinó la balanza a su favor tras una jugada a balón parado. Un tiro de esquina peinado en el primer poste por Kai Havertz provocó un desvío desafortunado de Srđan Babić, quien envió el esférico al fondo de su propia portería. La acción fue revisada por el silbante español en el VAR y validada oficialmente al minuto 4.

Con el césped rápido por la tormenta que cayó durante prácticamente todo el cotejo, Alemania aprovechó los espacios al minuto 13. Tras un mano a mano de Havertz que alcanzó a detener el guardameta Vanja Milinković-Savić, Florian Wirtz apareció atento dentro del área para empujar el rebote y firmar el 0-2, anotación nuevamente ratificada por el VAR dos minutos después.

Para la segunda mitad, la escuadra germana mantuvo el control del mediocampo y amplió la ventaja al minuto 50, cuando Brajan Gruda sacó un disparo cruzado que superó la estirada del arquero local para colocar el 0-3 parcial.

Lejos de bajar los brazos, Serbia encontró el descuento apenas cinco minutos más tarde. Al minuto 55, el defensor Srđan Babić se redimió de su autogol inicial al conectar un remate tras una jugada a balón parado, venciendo la estirada de Marc-André ter Stegen para poner el 1-3 definitivo en el marcador.

La terna arbitral de España tuvo una noche de alta exigencia disciplinaria y técnica. El juez Jesús Gil Manzo debió apoyarse en el VAR en repetidas ocasiones durante la primera mitad para validar las acciones de gol y jugadas apretadas en el área, además de gestionar un partido físico bajo condiciones climáticas adversas.

Juergen Klopp, técnico de Alemania, presenció bajo la lluvia gran parte del partido REUTERS

El agua acumulada en el terreno de juego aceleró la circulación de la pelota y obligó a ambos conjuntos a extremar precauciones en los trazos largos y disparos de media distancia.

Llamó poderosamente la atención la escasa convocatoria de aficionados en las gradas del coloso de Belgrado, que lució amplios sectores vacíos pese a recibir a una de las máximas potencias del futbol europeo.

Con este triunfo a domicilio, Alemania afianza su posición en la parte alta del Grupo 2 de la Liga A, manteniendo intactas sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final del certamen continental frente a rivales directos como Países Bajos y Grecia. Por su parte, Serbia permanece comprometida en el fondo del sector.

Ambas selecciones cerrarán su participación en esta ventana internacional el próximo lunes 16 de noviembre de 2026 (13:45 horas, tiempo del centro de México / 20:45 horas CET), fecha en la que Alemania recibirá en casa a su siguiente rival de grupo, Países Bajos y Serbia buscará rescatar puntos en su compromiso final de la fase regular ante Grecia.