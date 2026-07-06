Cristiano Ronaldo abandona su último Mundial entre lágrimas

En el que representó su último Mundial como futbolista profesional, Cristiano Ronaldo y Portugal fueron eliminados en los Octavos de Final con España debido a un gol in extremis de Mikel Merino; ‘El Comandante’ abandonó el terreno de juego entre lágrimas.

Siendo titular y jugando su quinto partido en la actual Copa Mundial de la FIFA, Cristiano Ronaldo buscaba vivir una nueva noche como la de Rusia 2018, donde comandó el ataque lusitano con tres goles ante España en el duelo correspondiente a la Fase de Grupos.

Con solamente 10 pases precisos, 1 oportunidad creada y apenas dos disparos a puerta, Cristiano Ronaldo vivió sus últimos minutos dentro de un terreno de juego del Estadio de Dallas que fue testigo de su último compromiso en una Copa del Mundo.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputó su sexta Copa del Mundo, trofeo que no logró levantar junto con Portugal, uno de los equipos contendientes a bordar su primer estrella y que al caer en Octavos de Final protagoniza uno de los mayores fracasos en la justa mundialista.

Tras el gol de Mikel Merino en el 90+1’ que sepultó las posibilidades lusitanas, el árbitro del compromiso silbó el final del partido y Cristiano Ronaldo miró al horizonte para que –apenas minutos más tarde- comenzara a llorar tras una nueva eliminación que lo aleja de su máximo sueño.

Cristiano Ronaldo solamente sumó 1 gol en partidos de eliminación directa en los Mundiales. Reuters

Cristiano Ronaldo acumuló un total de 11 goles en los Mundiales. Reuters

Portugal estará en el Mundial 2030 sin tener que disputar Eliminatorias Mundialistas debido a que será uno de los 6 anfitriones del certamen, sin embargo, El Comandante aseveró apenas unas horas atrás que la justa de 2026 representó su última dentro del terreno de juego, cerrando toda posibilidad de verlo por séptima ocasión en la fiesta más grande del futbol.

BFG