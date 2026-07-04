México vs Inglaterra: Así lucirá el Estadio Ciudad de México en los Octavos de Final

El Estadio Ciudad de México será el escenario de uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. México, invicto y con una solidez defensiva impecable, recibe a una Inglaterra que llega como uno de los grandes favoritos.

El Tri buscará hacer valer su localía para avanzar a Cuartos. Inglaterra, por su parte, intentará imponer su jerarquía y talento de figuras como Harry Kane, pero sabe que jugar en la capital del país, nunca es sencillo.

La Selección Mexicana entonando el Himno. REUTERS

El Estadio CDMX lucirá espectacular con banderas de México

A través de redes sociales, se reveló un impresionante montaje en el Estadio Ciudad de México, donde cada asiento ha sido adornado con una bandera mexicana.

En los videos se muestra cómo se ha preparado un mosaico completo en verde, blanco y rojo que cubrirá las gradas, recreando la pasión de tiempos pasados.

Desde las zonas más bajas hasta las superiores, las banderas ondean listas para crear un ambiente único.

Este mosaico busca intimidar a los ingleses desde el primer minuto, pintando el Coloso entero con los colores nacionales para generar una atmósfera inolvidable en este duelo de vida o muerte.

Se trata del último partido que se disputará en este estadio durante la Copa del Mundo, con la esperanza de que el Tri llegue a cuartos de final.

La Selección Mexicana se vuelve un fenómeno de ventas en el Mundial. Reuters

¿El Estadio CDMX, en favor de México?

El apoyo masivo de la afición mexicana será un factor clave en este partido. Con el Estadio Ciudad de México vestido de bandera nacional, el empuje de más de 80 mil espectadores puede generar una presión constante sobre Inglaterra.

La altitud de la Ciudad de México, combinada con este ambiente ensordecedor y el mosaico visual, convierte al recinto en una fortaleza.

La afición no solo llenará las gradas, sino que será el jugador número 12. Ese respaldo unánime puede marcar la diferencia en un duelo tan equilibrado y de alta tensión.