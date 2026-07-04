Javier Aguirre ya enfrentó a Inglaterra como técnico de México, ¿qué tal le fue en esa ocasión?

En aquel 2010, Javier Aguirre era más desenfrenado. Quería controlar todo en la Selección Mexicana y asumía tanto las cosas buenas como las equivocaciones por igual. Al final, sabía que iba a ser el enemigo de casa y el culpable de los fracasos de ese equipo.

En el camino a su segundo Mundial, enfilado a Sudáfrica 2010, hizo escala con el equipo en el Estadio de Wembley para un amistoso con Inglaterra que perdieron 3-1. Es decir, El Vasco con México ya enfrentó al rival que tiene enfrente en los dieciseisavos de final de este 2026... y perdió.

Es cierto que aquella cita era un simple amistoso. Inglaterra quiso medirse con México porque en su grupo estaba pactado el inicio ante Estados Unidos.

Aguirre escuchaba a Mario Carrillo

Aguirre, quien llevó de asesor técnico a Mario Carrillo, plantó un equipo que no se achicó en Wembley, una catedral completa del futbol que electrocuta a cualquiera. Por grandes lapsos del juego compitieron. Es verdad también que su equipo no era llamativo y que por su carácter, en esos años más adusto, no conectaba con la gente.

La Selección Mexicana en Wembley Imagenshop

Puso a Carlos Vela y Giovani Dos Santos ayudando a Guillermo Franco. Desde ese entonces ya pensaba en poner al "Conejo" Óscar Pérez en la portería y veía en Carlos Salcido, por la lateral izquierda, a su mejor hombre.

Rafael Márquez jugaba de contención, como normalmente lo ocupó en el Mundial, y puso a Francisco Javier "Maza" Rodríguez a competir por aire, perdiendo casi todos los enfrentamientos.

Inglaterra venció a México con tres goles

Los goles de aquel partido fueron de Ledley King, Peter Crouch y Glen Johnson, mientras que por México marcó el "Guille" Franco, que llevaba 10 meses jugando con el West Ham United.

Aguirre se apoyaba en Mario Carrillo Imagenshop

El Vasco volverá a encontrarse con Inglaterra. En aquella ocasión le fue mal en lo numérico, más allá de que su equipo dio una buena cara.