Javier Aguirre ya enfrentó a Inglaterra como técnico de México, ¿qué tal le fue en esa ocasión?
Hubo un amistoso en 2010 que sirvió para medir fuerzas previo al Mundial de Sudáfrica con un Vasco Aguirre con otra perspectiva de vida.
En aquel 2010, Javier Aguirre era más desenfrenado. Quería controlar todo en la Selección Mexicana y asumía tanto las cosas buenas como las equivocaciones por igual. Al final, sabía que iba a ser el enemigo de casa y el culpable de los fracasos de ese equipo.
En el camino a su segundo Mundial, enfilado a Sudáfrica 2010, hizo escala con el equipo en el Estadio de Wembley para un amistoso con Inglaterra que perdieron 3-1. Es decir, El Vasco con México ya enfrentó al rival que tiene enfrente en los dieciseisavos de final de este 2026... y perdió.
Es cierto que aquella cita era un simple amistoso. Inglaterra quiso medirse con México porque en su grupo estaba pactado el inicio ante Estados Unidos.
Aguirre escuchaba a Mario Carrillo
Aguirre, quien llevó de asesor técnico a Mario Carrillo, plantó un equipo que no se achicó en Wembley, una catedral completa del futbol que electrocuta a cualquiera. Por grandes lapsos del juego compitieron. Es verdad también que su equipo no era llamativo y que por su carácter, en esos años más adusto, no conectaba con la gente.
Puso a Carlos Vela y Giovani Dos Santos ayudando a Guillermo Franco. Desde ese entonces ya pensaba en poner al "Conejo" Óscar Pérez en la portería y veía en Carlos Salcido, por la lateral izquierda, a su mejor hombre.
Rafael Márquez jugaba de contención, como normalmente lo ocupó en el Mundial, y puso a Francisco Javier "Maza" Rodríguez a competir por aire, perdiendo casi todos los enfrentamientos.
Inglaterra venció a México con tres goles
Los goles de aquel partido fueron de Ledley King, Peter Crouch y Glen Johnson, mientras que por México marcó el "Guille" Franco, que llevaba 10 meses jugando con el West Ham United.
El Vasco volverá a encontrarse con Inglaterra. En aquella ocasión le fue mal en lo numérico, más allá de que su equipo dio una buena cara.