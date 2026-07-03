Verstappen estalla contra el desfile de Lego en Silverstone y sentencia que no son "payasos"

La última ocurrencia comercial de la Fórmula 1 ha provocado una ola de críticas de dos de los pilotos más representativos de la parrilla. De cara al Gran Premio de la Gran Bretaña, la organización determinó que el tradicional desfile de pilotos del domingo se realice a bordo de monoplazas construidos con bloques de Lego.

El desfile pretende ser similar al del Gran Premio de Miami de 2025 que generó grandes interacciones en redes sociales, pero Max Verstappen no ocultó su descontento con el formato.

El neerlandés y piloto de Red Bull apuntó que estas dinámicas restan seriedad a la máxima categoría y, en su opinión, pone a los pilotos en otra dimensión quitándoles seriedad como figuras deportivas y transformándolos en personajes de entretenimiento.

"Prefiero jugar con Lego en casa, ya sabes, con los niños. No en un go-kart aquí, para ser honesto. Al final del día, somos pilotos de Fórmula 1, creo que no deberíamos parecer niños y payasos tratando de chocar entre nosotros".

Los karts de Lego que manejarán los pilotos de F1 2026 Lego

A pesar de que pilotos como Lando Norris se mostraron entusiasmados por el reto, el descontento de las dos máximas estrellas deja en evidencia la creciente brecha entre las exigencias publicitarias de Liberty Media y el enfoque puramente deportivo de los competidores.

Por su parte, el heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton, también criticó este movimiento y admitió directamente que “no lo voy a hacer", esto en la conferencia de prensa del jueves.

Aunque el británico intentó eludir los detalles argumentando que era un tema para tratar de manera privada, la presión de los patrocinadores surtió efecto inmediato. Horas más tarde, la escudería Ferrari tuvo que intervenir institucionalmente para apagar el fuego, confirmando en redes sociales que su piloto insignia sí formará parte del contingente comercial.

Lego y la F1 han cerrado un acuerdo comercial en los últimos años que ha permitido la expansión de productos en tiendas no solo para niños, sino también para adultos.