Designación de César Ramos causa polémica... ¿Beneficiará a México?

Escocia podría ser rival de México en los 16avos de Final del Mundial 2026, país que tendrá arbitraje mexicano en su último partido de la Fase de Grupos; comenzaron las suspicacias alrededor del compromiso a celebrarse el próximo miércoles 24 de junio.

César Arturo Ramos Palazuelos estará haciendo historia y se convertirá en el árbitro mexicano con mayor cantidad de apariciones en una Copa Mundial de la FIFA, sin embargo, los rumores sobre un posible beneficio que pudiera tener la Selección Mexicana en los 16avos de Final se desataron tras su designación para el Escocia Vs Brasil del próximo miércoles 24 de junio.

César Ramos en su octavo partido de Copa del Mundo. AFP

Marchando en el tercer puesto del Grupo C, Escocia suma una victoria y una derrota dentro del Mundial 2026, por lo que solamente se encuentra sobre Haití (ya eliminado) y por debajo de Brasil y Marruecos, quienes lucen 4 puntos en la tabla de posiciones y son amplios favoritos para adueñarse de los primeros peldaños una vez que termine la Fase de Grupos.

¿Afectará presencia de Ramos Palazuelos ante posible rival de México?

Pese a que Escocia simplemente se mantiene como uno de los posibles rivales de México en la siguiente ronda, la designación de César Ramos podría ser motivo de queja por parte de la delegación europea, misma que en redes sociales no pasa desapercibida.

Distintos usuarios manejan la posibilidad de una ayuda por parte de César Ramos a la Selección Mexicana, dejando entrever que podría expulsar a ciertos futbolistas y mostrar una tendencia que -de ser cierta- restaría y prácticamente anularía las posibilidades de que César Ramos sea el silbante en los duelos más trascendentales de la actual edición de la Copa Mundial de la FIFA.

* Para que Escocia sea el rival de México, deberá terminar en 3º del Grupo C y esperar una serie de combinaciones.

BFG