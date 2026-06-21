Gianni Infantino manda mensaje sobre México en el Mundial 2026 y destaca la “calidez del país”

En el marco del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje dirigido al mundo en el que destacó la calidez de México y el ambiente recibido por los aficionados y visitantes en las distintas sedes del país.

El dirigente del futbol mundial retomó un video publicado en la cuenta de “Pinche.Bolillo” en Instagram, el cual aborda distintos aspectos de la actualidad en México durante los primeros días del torneo, generando conversación en redes sociales por su contenido y alcance viral.

Infantino compartió un mensaje sobre México Captura de pantalla

En dicho material se mencionan diversos temas sociales y contextos del país, incluidos movimientos como los de la CNTE, así como las acciones de madres y padres buscadores de personas desaparecidas, además de otros hechos ocurridos en la capital durante la inauguración del pasado 11 de junio, cuando se registraron movilizaciones en las cercanías del Estadio Ciudad de México.

A pesar de ese contexto, Infantino destacó el espíritu del país y el papel de su afición dentro del torneo, subrayando la importancia del futbol como elemento de unión global.

Infantino destacó la calidez de México Captura de pantalla

“El mundo merece ver su calidez, generosidad y hospitalidad, así como el papel fundamental que desempeñan para ayudar a que el futbol una al mundo desde su hermoso país. ¡Muchísimas gracias a todo México y su gente!”, escribió el presidente de la FIFA.

El mensaje rápidamente generó reacciones en redes sociales, en medio de la conversación constante que ha generado el Mundial 2026 tanto dentro como fuera de la cancha.