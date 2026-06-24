México vs Chequia: ¡Ya empezaron! Aparece el grito homofóbico 

El último partido de la Fase de Grupos entre México y Chequia se está jugando con alta intensidad en el Estadio Ciudad de México, sin embargo, para disgusto de la FIFA, ya apareció el famoso grito homofóbico.

Los primeros minutos de este encuentro han sido de mucha lucha y de gran intensidad, con un Tricolor en búsqueda de abrir el marcador, aunque los checos se posicionan de buena manera en defensa.

México tiene un 46 por ciento de posesión de balón, por 41 de los checos Mexsport

La afición mexicana hace el grito “¡Pu..!”

Corría apenas el minuto 9 del partido y la afición mexicana ya se hizo presente con el famoso grito homofóbico después de que el arquero de Chequia despejará de su arco.

A pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho la FMF por hacer campañas en contra de esto, los mexicanos siguen con este famoso grito.

Aunque había muchas preocupaciones sobre que esto ocurriera en todos los partidos de la Selección Mexicana, afortunadamente solo ha ocurrido en este encuentro en la capital del país.

Ni contra Sudáfrica, ni en Guadalajara enfrentando a Corea del Sur se escuchó ese grito por parte de la afición mexicana.

El grito homofóbico, un problema para la FMF

La FIFA ha multado repetidamente a la FMF (Federación Mexicana de Futbol) por el "grito homofóbico" ("¡eeeh... puto!") dirigido al portero rival.

Durante los partidos de verano en 2024, La FIFA impuso dos multas separadas: 60 mil francos suizos (vs Bolivia, Uruguay y Brasil) + 80 mil francos suizos (por el vs USA), totalizando 140 mil francos suizos (aprox. 178 mil dólares).

La afición de México en el Mundial Mexsport

En 2025, durante los amistosos en Estados Unidos, se reportó el grito en partidos contra Ecuador y Paraguay. Esto derivó en sanciones como cierre parcial de secciones del Estadio Cuauhtémoc.