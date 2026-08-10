Terremoto paraliza el futbol en Colombia; aplazan toda la jornada

El terremoto registrado en Colombia obligó a detener el futbol profesional. La División Mayor del Futbol Colombiano (Dimayor) decidió aplazar todos los encuentros programados para este lunes 10 de agosto y reestructurar las siguientes jornadas ante las consecuencias del movimiento sísmico que se sintió en diferentes zonas del país.

La prioridad del organismo fue garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, personal de los estadios y aficionados. Los encuentros originalmente previstos para este lunes fueron trasladados al martes 11 de agosto, sin modificaciones en sus horarios.

La decisión provocó un efecto dominó en el calendario. Los partidos que originalmente debían disputarse el martes 11 pasarán al miércoles 12, también conservando los horarios previamente establecidos.

Ante esta situación y considerando el bienestar y la seguridad de todos los actores que hacen parte de nuestro futbol, la DIMAYOR ha tomado la decisión de aplazar la fecha programada para el día de hoy”, explicó el organismo en su comunicado.

Tres partidos tendrán que esperar

La Liga BetPlay Dimayor II-2026 tenía contemplados tres encuentros para este lunes, todos ellos afectados por la determinación.

Águilas Doradas y Llaneros FC, programado para las 18:00 horas, así como Independiente Medellín ante Millonarios, previsto para las 20:00, se disputarán ahora el martes 11.

El tercer compromiso es Atlético Junior contra Deportivo Pereira, originalmente fijado para las 22:05 horas y que igualmente fue trasladado al martes.

El futbol colombiano se solidariza

La Dimayor y sus 36 clubes profesionales expresaron además su solidaridad con las personas afectadas por el terremoto y pidieron a la población seguir las indicaciones emitidas por las autoridades.

El organismo hizo un llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones oficiales y permanecer pendiente de la información de las autoridades, mientras se evalúan las consecuencias provocadas por el movimiento telúrico.

De esta forma, el futbol colombiano tendrá modificaciones durante dos jornadas consecutivas: la actividad de este lunes pasa al martes y la originalmente programada para el martes será disputada el miércoles.