El futbol se une a Colombia tras el fuerte sismo: jugadores envían mensajes de solidaridad

El futbol colombiano dejó de lado por un momento la cancha para unirse ante una situación que conmocionó al país. Tras el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, distintas figuras del balompié nacional expresaron su solidaridad y enviaron mensajes de fuerza a todas las personas afectadas.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Luis Díaz, quien a través de sus redes sociales compartió un mensaje para sus compatriotas:

Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor de Colombia. Mi corazón y pensamiento están con ustedes”.

Luis Diaz se pronuncia ante el sismo que cimbró a Colombia. Captura de pantalla

El arquero colombiano del Atlas, Camilo Vargas, también se hizo presente. El guardameta publicó una imagen en la que expresó que se encuentra rezando y pidiendo por Colombia y por todos aquellos que atraviesan momentos complicados tras el movimiento telúrico.

Camilo Vargas envía sus muestras el apoyo en redes sociales tras el sismo en Colombia. Captura de pantalla

Otro futbolista que no dejó pasar la oportunidad de solidarizarse fue Teófilo Gutiérrez, quien tuvo un paso por el futbol mexicano con Cruz Azul. El delantero escribió un breve, pero contundente mensaje:

“Mucha fuerza para mi país”.

Teófilo Gutiérrez envió un mensaje de apoyo tras el sismo en Colombia. Captura de pantalla

A estas muestras de apoyo se sumó la Federación Colombiana de Futbol, que utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con el pueblo colombiano y desear fortaleza y acompañamiento a todas las personas que se han visto afectadas por el sismo.

También Richard Ríos, una de las figuras actuales del futbol colombiano, envió un mensaje de fuerza para sus compatriotas, sumándose a las voces que han buscado acompañar al país en medio de la preocupación provocada por el sismo.

En momentos como este, el futbol vuelve a demostrar que su fuerza va mucho más allá de una cancha. Jugadores, instituciones y aficionados se unen bajo una misma bandera para acompañar a un país que hoy necesita fortaleza y solidaridad.