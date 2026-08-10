¿Cuándo y dónde ver la Supercopa de Europa 2026?: Habrá arbitraje histórico

Tras su ausencia en el Mundial 2026 por problemas con su visado, Omar Abdulkadir Artan fue designado como el árbitro central para la Supercopa de Europa 2026, compromiso entre PSG y Aston Villa que se disputará este miércoles 12 de agosto en Austria; será el primer silbante no europeo en impartir justicia dentro de la justa.

Como campeones vigentes de Champions League y Europa League, PSG y Aston Villa se medirán para conocer al campeón de la región, duelo en el que el combinado francés es amplio favorito pese a no contar con buenos resultados durante la pretemporada post-Mundial.

Este compromiso no solamente contará con la presencia de un campeón del mundo como lo es Fabián Ruiz, ya que Omar Abdulkadir Artan –marcado por su ausencia en la Copa Mundial de la FIFA por problemas con su visado- también será testigo del duelo que definirá al monarca de la Supercopa de Europa.

Estas fueron las palabras por parte del silbante al ser cuestionado sobre su ausencia en el Mundial 2026, mismo en el que España terminó consagrándose y bordando su segunda estrella en el escudo:

Tuve suerte, pero he trabajado muy duro para llegar hasta aquí y estoy muy orgulloso. Como se pueden imaginar, crecí en una situación difícil, pero eso no me impidió perseguir mis sueños".

PSG Vs Aston Villa: Días, horario y canal en México

Conoce todos los detalles acerca de la Supercopa de Europa, compromiso que repartirá el primer trofeo oficial en Europa para los actuales campeones de Champions League (PSG) y Europa League (Aston Villa):

Día: miércoles 12 de agosto, 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim, Austria.

Canal de TV en México: TNT y TNT Sports.

Alternativas por streaming: IzziGo y HBO Max.

Árbitro del partido: Omar Abdulkadir Artan, Somalia.

BFG