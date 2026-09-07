Polonia vs México EN VIVO | Horario, dónde ver y previa del Mundial Sub-20 Femenil 2026
La Selección Mexicana Femenil tiene un difícil duelo ante Polonia. El Tri tendrá que hacer un gran partido y ganar para mantenerse con aspiraciones en el Mundial Sub-20
La Selección Mexicana Femenil Sub-20 llega a su segundo compromiso del Mundial de Polonia 2026 con la necesidad de sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a octavos de final.
En su debut, el Tri empató 2-2 ante Benín en la Arena Katowice después de haber manejado una ventaja de dos goles. Errores defensivos en la recta final le permitieron a las africanas igualar el marcador y dejar a las mexicanas con apenas un punto.
Polonia, por su parte, se presenta como el rival más complicado del Grupo A. Las anfitrionas debutaron con una contundente victoria 3-0 sobre Argentina y se colocaron como líderes del sector.
El duelo representa un choque de estilos y necesidades. México, dirigido por Dorival Bueno, debe corregir las fallas defensivas y demostrar la jerarquía que lo llevó a clasificarse con autoridad en la Concacaf.
Polonia buscará aprovechar el factor local y su solidez reciente para consolidarse en la cima del grupo.
¿Cuándo juegan Polonia vs México Mundial Femenil Sub-20?
- Partido: Polonia vs México
- Estadio: Arena Katowice (Katowice, Polonia)
- Día: Martes 8 de septiembre de 2026
- Hora: 10:00 horas (tiempo del centro de México) / 18:00 hora local
Transmisión Polonia vs México Mundial Femenil Sub-20
- Transmisión en México: TUDN, Canal 9 y ViX.
Posiciones de Polonia y México en el Mundial Sub-20 (Grupo A)
- Polonia – 3 puntos
- México – 1 punto
- Benín – 1 punto
- Argentina – 0 puntos
Historial de enfrentamientos entre Polonia y México
Ambos equipos se midieron en un amistoso preparatorio el 9 de junio de 2026 en Bielsko-Biała, donde Polonia se impuso 2-0. Es el único antecedente reciente conocido entre las dos selecciones Sub-20.