La Selección Mexicana Femenil sube puestos en el Ranking FIFA; España sigue al mando

La Selección Mexicana Femenil subió dos puestos en el ranking mundial de la FIFA gracias a su exitosa participación en el clasificatorio al torneo de la Concacaf W, en el que próximamente buscará los boletos al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028.

Con la última actualización, el equipo dirigido por Pedro López se ubicó en el puesto 27 del ranking femenino, con 1707.61 puntos; al mando de la clasificación se mantienen las selecciones de España (2083.09) y Estados Unidos (2054.65).

México llegó a esta actualización tras un hilo de abultadas victorias ante San Vicente y las Granadinas (14-0), Santa Lucía (7-0), Islas Vírgenes Estadounidenses (0-0) y Puerto Rico (6-0), además del amistoso celebrado en marzo ante la Selección de Brasil (1-0).

A la tercera posición saltó Inglaterra (2038.72), para desplazar a Alemania (2021.78), mientras que Japón escaló al quinto lugar (2011.27).

El Top-10 lo completan Brasil en el sexto lugar (1980.00), Francia (1975.60), Suecia (1961.22) que descendió tres lugares, Canadá (1934.88) y Países Bajos (1929.32).

“Este avance le permite colocarse por encima de selecciones como Polonia, Rusia y Argentina, siendo esta su mejor posición de los últimos tres años dentro de la clasificación mundial. A nivel de confederación, México es el tercer mejor equipo de Concacaf, por detrás de Estados Unidos y Canadá, quienes ocupan el segundo y noveno lugar del ranking, respectivamente”, destacó la Federación Mexicana de Futbol tras la publicación del ranking, el cual, se actualizará en junio

Ascensos meteóricos del Ranking Femenil

Destaca también el ascenso en la clasificación de cinco selecciones, las cuales miran su mejor posición histórica: Turquía (51.ª, +7), El Salvador (78.ª, +8), Kosovo (81.ª, +11), Nepal (87.ª, +2) y Arabia Saudí (160.ª, +1). Mientras que la Selección de Samoa Estadounidense (120.ª) subió 16 puestos respecto a agosto y diciembre del año pasado. "En las dos últimas actualizaciones, los isleños han escalado la impresionante cifra de 33 puestos tras haber acumulado más de 120 puntos".

De igual manera, la FIFA informó sobre la exclusión de las Islas Vírgenes Británicas en la clasificación, por no presentar a su selección femenina en los últimos cuatro años. Con este movimiento, el número de selecciones en el ranking se reduce de 198 a 197, algo que no ocurría desde 2023.

Actualización abril del Ranking Femenil de la FIFA

Primer puesto: España (sin cambios)

Accede a las diez primeras: Países Bajos

Sale de las diez primeras: RPD de Corea

Partidos jugados: 276

Selecciones que más partidos han jugado: Japón y Filipinas (9)

Selección que más puntos ha sumado: Kosovo (58.33 puntos)

Selección que más puestos ha subido: Samoa Estadounidense (17 puestos)

Selección que más puntos ha perdido: Islas Salomón (62.61 puntos)

Selección que más puestos ha bajado: Surinam (14 puestos)

Nuevas selecciones en la clasificación: Ninguna

Selecciones que salen de la clasificación: Islas Vírgenes Británicas (en comparación con diciembre de 2025)