¿Canelo Álvarez es mejor que Julio César Chávez? Así reaccionó el tapatío

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a entrar en la discusión sobre quién es el mejor boxeador entre él y Julio César Chávez. En una dinámica publicada por las redes sociales de ESPN, el tapatío escuchó distintos nombres para señalar a los peleadores que considera superiores a él.

La dinámica consistió en pedirle a Álvarez que hablara cuando escuchara el nombre de un boxeador que considerara mejor que él. Ante Ryan García, Isaac “Pitbull” Cruz, Naoya Inoue, Oleksandr Usyk, Manny Pacquiao, Gennady Golovkin y David Benavidez, el tapatío no emitió ningún comentario.

En cambio, sí reconoció como superiores a tres boxeadores que consiguieron derrotarlo durante su trayectoria profesional: Floyd Mayweather, Dmitry Bivol y Terence Crawford. También incluyó a Muhammad Ali, uno de los mejores de la historia.

Christian Mbilli será el siguiente rival del "Canelo" Álvarez. Mexsport

¿Canelo considera mejor a Julio César Chávez?

La reacción que generó mayor atención llegó cuando apareció el nombre de Julio César Chávez. Álvarez no emitió una respuesta, aunque durante ese momento se le observó dudoso y moviendo los labios, una reacción que abrió nuevamente la discusión entre los aficionados al boxeo mexicano.

La comparación entre ambos también puede observarse a partir de sus registros profesionales. Hasta la fecha, Álvarez suma 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 triunfos conseguidos por la vía del nocaut.

Sus únicos tropiezos fueron ante Mayweather en 2013, Bivol en 2022 y Crawford en su combate más reciente, disputado en 2025. El siguiente compromiso del tapatío está programado contra Christian Mbilli a finales de octubre.

Chávez, por su parte, terminó su carrera profesional con 107 victorias, seis derrotas y dos empates. De sus triunfos, 86 fueron por nocaut,.

Julio César Chávez tuvo seis derrotas en su carrera. David Leah/Mexsport

Las derrotas de Julio César Chávez y del Canelo

Las seis derrotas del histórico pugilista mexicano fueron frente a Frankie Randall, Óscar de la Hoya en dos ocasiones, Willy Wise, Kostya Tszyu y Grover Wiley.

En el caso de Álvarez, sus tres derrotas aparecen relacionadas con los nombres que sí reconoció durante la dinámica de ESPN como boxeadores superiores a él. Mayweather fue el primero en vencerlo, mientras que Bivol y Crawford completaron posteriormente ese grupo.

La discusión entre ambos permanece abierta entre los seguidores del boxeo mexicano, quienes también señalan diferencias y particularidades en el estilo de cada peleador. La comparación entre las trayectorias de Chávez y Álvarez, por ello, depende de las razones que cada aficionado considere para establecer cuál de los dos ocupa un lugar más destacado.