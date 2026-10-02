Revelan que 'Checo' Pérez pudo ser suspendido por cinco años tras visita más reciente a Malasia

Con el paso de los años, uno de los temas de conversación ha sido la salida de Sergio Pérez de la Fórmula 1.

La incertidumbre tras perder su asiento en McLaren en el otoño de 2013, así como en Force India en el segundo semestre de 2020, y cuando salió de Red Bull en diciembre de 2024, hicieron pensar muchas veces que la trayectoria del mexicano iba a llegar a su fin, pero sigue más vigente que nunca actualmente con Cadillac.

Sin embargo, un escenario improbable, pero que pudo convertirse en realidad, fue que el mexicano pudo ser suspendido por dopaje tras la visita más reciente del Gran Circo a Malasia, en 2017.

Ésta fue una revelación de Otmar Szafnauer, quien en ese momento era el Jefe Operativo de Force India y quien recientemente describió la manera en la que tuvo que controlar la crisis ante la FIA, organismo que se rige por el Código Deportivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Se enfrentaba a una sanción de cinco años”, expresó en el podcast High Performance, en el que colabora con el ex cronista británico de F1, Jake Humphrey.

¿Qué pasó con 'Checo' Pérez en Malasia 2017?

Y es que la carrera de ese año en Sepang fue la primera desde el terremoto que azotó México el 19 de septiembre, por lo que obtener un buen resultado a la distancia iba a ser simbólico para ‘Checo’ Pérez.

Pero durante ese fin de semana contrajo un virus estomacal, por lo que el nivel de exigencia física sería más alto que lo habitual, ya que manejar en el circuito de Sepang implica lidiar con temperaturas extremas y un porcentaje muy alto de humedad.

Cada sesión fue cercano a lo agónico para Pérez, al compartir que hubo un momento en el que le costaba respirar dentro del habitáculo. El mismo Szafnauer comentó durante ese fin de semana que el mexicano consideró abandonar la competencia, pero logró mantener un ritmo competitivo.

Eventualmente, el tapatío calificó en noveno lugar, para luego terminar sexto, siendo el último en la vuelta del ganador Max Verstappen.

La polémica surgió después del Gran Premio, cuando Pérez compartió una imagen que pudo ser malinterpretada.

Tras la carrera, su fisioterapeuta decidió que era buena idea administrarle una vía intravenosa con electrolitos. Eso iba totalmente en contra de las normas antidopaje. ¡Y Sergio, el genio, decidió publicarlo en Instagram!”, describió.

No puedes (hacer eso), no por vía intravenosa. Se enfrentaba a una sanción de cinco años. No era más que agua con electrolitos, ya que él no se encontraba bien. En condición normal, no lo habría hecho”.

Aterricé en Japón, porque Malasia y Suzuka eran en semanas consecutivas, Malasia y después Suzuka. Mi teléfono empezó a explotar por este asunto por ello.

Pensé: 'Tengo la solución'. Llamé a mi amigo Mark Gay, un abogado deportivo de primer nivel. Entre Mark y Julian Jakobi (el representante de Pérez en esa época) lo solucionamos, pero estuvo cerca”.

En el podcast, Humphrey le preguntó a Szafnauer que si ‘Checo’ Pérez hubiera recibido el mismo tratamiento de intravenosa en un hospital local, el ahora directivo de Van Amersfoort Racing respondió que ese fue el argumento que se le dio a la FIA, la cual “tuvo que investigar” el asunto.