La historia de Ileana Dávila: Frustraciones, machismo sufrido y su deseo por llegar al Tri

Vinculada al deporte desde que tiene memoria, Ileana Dávila sufrió no poder jugar futbol en su niñez por ir en una escuela de monjas y, de la niña que se frustró por no ser tenista, se forjó a la hoy entrenadora de Atlante Femenil que sueña con ser protagonista en la Selección Mexicana.

Oriunda de Veracruz, Ileana Dávila se convirtió en arquitecta de su propio destino, recibiendo inesperadamente un periódico que la llevó a tomar la decisión de vencer sus miedos y presentarse al curso de entrenadores al día siguiente.

“Iba con mucho miedo y con muchos nervios porque eran puros hombres y no vi a una sola mujer, pero al final me atreví y al día siguiente me citan para la parte práctica y tenía más miedo todavía. Ahí empezó mi camino”, platicó en exclusiva para Excélsior.

Ileana Dávila vivió su primera experiencia como entrenadora de Liga MX Femenil con Pumas. Mexsport

Machismo en el futbol no apaga su sueño

Ser mujer es un obstáculo a ojos de quienes desean dominar un deporte que no distingue entre género, religión ni clases sociales. Pese a las buenas experiencias y relaciones que Ileana Dávila promueve -hasta en su propio Cuerpo Técnico- la entrenadora azulgrana se une a la lista de quienes ha sufrido machismo en el futbol.

He tenido compañeros (hombres) muy amables, compañeros que te apoyan y otros en donde no me ha tocado tan bien, donde te ponen el pie, donde te dicen que 'no pises la cancha porque me traes mala suerte’".

Ileana Dávila suma 4 apariciones en Liguilla de Liga MX Femenil, todas con Pumas. Mexsport

El llamado a los clubes es una de las solicitudes de quien se proclama como la única mujer mexicana al mando de un equipo para el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA:

“Hay un montón de mujeres entrenadoras, ahora hay un montón de exjugadoras que se preparan para ser Preparadoras Físicas, Entrenadoras para que les den una oportunidad (…) es momento de que los clubes se den la oportunidad de confiar en el talento mexicano”.

Salud mental, Liga MX y Selección Mexicana

Dávila mantiene completa atención en lo que sucede con el conjunto azulgrana en estas primeras semanas, sin embargo, tras 5 años alejada de la máxima categoría femenil, mantiene la salud mental como tema prioritario, insistiendo en su importancia dentro del deporte y la cotidianidad:

“Es el 50%, es básico y siempre lo he dicho. trato de ser muy cercana a las jugadoras y el día en que ellas se abren conmigo, en lo que yo les pueda ayudar lo trato de hacer (…) Debe haber alguien que te eche la mano tanto en lo individual como en lo grupal”.

La ilusión por llegar a ser parte de un Cuerpo Técnico en la Liga MX no desaparece, renunciando a diversos privilegios en busca de cumplir un objetivo que mantiene pendiente a sus 51 años:

Siempre ha sido, de hecho, llegué a Pumas cuando no existía el femenil y llegué diciendo que quería ser utilera del equipo varonil porque quería una oportunidad y ver de qué se trataba, cómo era el alto rendimiento”.

Finalmente, la estratega reveló que su sueño más grande es vestir la playera verde con la Selección Mexicana, entonar el Himno Nacional y enfundarse en los colores que representan la ilusión de millones de aficionados, buscando impregnar ese espíritu que la caracteriza:

"Llegar a Selección. Necesito trabajar acá y cuando la vida me presente una oportunidad, sea la categoría que sea, me encantaría”, sentenció en exclusiva para Excélsior.

BFG