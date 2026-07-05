¡Multa a la vista! Otra vez el grito homofóbico en juego de México en el Mundial 2026 

Finalizado el Mundial 2026, en las puertas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se espera el acuse de una multa por parte de la FIFA, a consecuencia del grito homofóbico reiterado en los partidos de la Selección Mexicana durante la justa.

En el primer tiempo del duelo de octavos de final ante Inglaterra, por lo menos en cuatro ocasiones se entonó el "¡eeeh, puto!" desde las tribunas del Estadio Ciudad de México, con aforo confirmado de 80 mil 8829 espectadores.

Jordan Pickford, guardameta de los ingleses, fue objeto del insulto de la afición mexicana y que la FIFA ha catalogado como "homofóbico"; la Concacaf también se ha unido en el seguimiento a la expresión por retumbar en estadios de Estados Unidos durante las giras del Tricolor entre juegos amistosos y torneos oficiales.

La insistencia de la afición mexicana por este grito ha costado por lo menos 15 millones de pesos a la FMF. Incluso las amonestaciones de la FIFA hacia la entidad mexicana han advertido castigos en restar puntos dentro del Ranking FIFA, una vez que México tuvo asegurado su lugar en el Mundial 2026 por ser anfitrión.

Pese a las victorias en la fase grupos ante Sudáfrica, Corea del Sur (en Guadalajara) y Chequia, además del triunfo sobre Ecuador en 16vos de final, la afición se manifestó con el grito prohibido; anoche en la derrota con Inglaterra (2-3), el grito se lanzó casi 10 veces.

Cabe recordar que el 22 de mayo pasado, la FIFA cerró parte de la tribuna del Estadio Cuauhtémoc, como castigo por gritos en duelos del 2026 de la Selección Mexicana. Esta reciente sanción significó pérdidas de boletaje en el encuentro amistosos de México y Ghana.