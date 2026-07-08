A Jordan Henderson se le acaba el Mundial 2026 después de pasar por la plancha de la cirugía

El centrocampista inglés Jordan Henderson fue operado este día de la fractura en el brazo izquierdo que sufrió el domingo, durante los festejos de la Selección de Inglaterra después de haber vencido 3-2 a México en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El experimentado jugador del Brentford cayó de forma preocupante al intentar saltar una valla publicitaria en el Estadio Ciudad de México, justo después del silbatazo final que selló el 3-2 en octavos de final. Después de sufrir la lesión fue trasladado a un hospital en la capital mexicana para ser estabilizado.

El veterano de 36 años, quien había tenido muy pocos minutos en la Copa del Mundo, viajó con el equipo a su principal base en Kansas City, donde fue intervenido quirúrgicamente. No podrá volver a jugar en lo que resta del campeonato.

"Operación hecha. Ahora a prepararse para la grande del sábado", publicó Henderson en su cuenta de Instagram. "Gracias a todo el personal que me atendió en el Kansas City Orthopaedic Institute, especialmente a los tres cirujanos que realizaron la operación".

El futbolista internacional en 91 ocasiones se perderá el resto del torneo continental, aunque la delegación confirmó que permanecerá concentrado con el plantel en Kansas City.

La baja del veterano, quien acumula 91 llamados internacionales con los Tres Leones, representa un duro golpe anímico para el vestuario, donde es catalogado como uno de los líderes vocales más respetados del grupo.

El atacante Morgan Rogers compareció este miércoles ante los medios de comunicación en Kansas City para destacar el enorme peso que tiene el centrocampista en el grupo de seleccionados.

"Él lo es todo para nosotros y es el verdadero corazón del grupo; verlo esta mañana sonriendo y feliz es un auténtico placer", declaró el delantero en rueda de prensa.

La plantilla británica buscará asimilar la baja médica de su compañero para encarar el trascendental duelo de cuartos de final frente a la Selección de Noruega comandada por el letal delantero Erling Haaland.

El estratega Thomas Tuchel ajustará sus piezas de cara al choque del próximo sábado en Miami, donde la consigna absoluta del grupo será dedicar el pase a semifinales al lesionado Jordan Henderson.