México le quita el oro a China: Gemelas Cueva hacen 1-3 en Mundial

México sigue sumando buenas noticias fuera del futbol. Lía Cueva volvió a subir al podio del Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026, después de conseguir la medalla de oro en el trampolín 3 metros femenino del Grupo B (14-15 años), mientras que su hermana gemela Mía consiguió el bronce en la misma prueba.

Lía Cueva se colgó la medalla de oro con un total de 391.45 puntos, con lo que superó por 8.85 unidades a la china Xiangling Chen (382.60), quien se quedó con la medalla de plata. El podio lo completó su hermana Mía con 378.75 unidades.

Con estas dos preseas, México llegó a 10 en total dentro del Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026 que se desarrolla en Rijeka, Croacia, con un balance de tres oros, cuatro platas y tres bronces.

En la rama varonil, el mexicano Carlos Solórzano Parra cerró su participación en el Campeonato Mundial con un quinto lugar en la plataforma 10 metros de la categoría de 16-18 años.

¿QUÉ ATLETAS MEXICANOS PARTICIPARÁN EN LA ÚLTIMA JORNADA DEL CAMPEONATO MUNDIAL?

El viernes 28 de agosto se realizará la última jornada del Campeonato Mundial Juvenil, donde varios mexicanos participarán: