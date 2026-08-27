¡Dos oros históricos para México! Monarcas en Campeonato Mundial de Remo

La bandera de México ondeó en lo alto y se escuchó el Himno Nacional en dos ocasiones, después de los oros históricos que consiguieron Aylin Ibarra y Melissa Márquez, además del de Kenia Lechuga, en el Campeonato Mundial de Remo de Ámsterdam 2026.

El primer oro histórico lo consiguieron Aylin Ibarra y Melissa Márquez, tras ganar la prueba LW2x con un tiempo de 07:10.02.

Las mexicanas lucieron explosivas desde el arranque, donde tomaron ventaja y jamás la soltaron. Por atrás, las perseguían los representativos de Túnez, Grecia y Perú, pero las atletas nacionales mantuvieron una ventaja de un par de segundos sobre las griegas Paschalina Mouratidou y Gavriela Lioliou.

Al acercarse a los 1500 metros, las griegas ejercieron presión y aumentaron el ritmo, pero las mexicanas respondieron de igual forma.

La medalla de plata fue para la dupla de Grecia, mientras que el bronce para las representantes de Túnez, Khadija Krimi y Selma Dhaouadi.

Por su parte, Kenia Lechuga consiguió el oro que le faltaba en su carrera, al conquistar la prueba LW1x con un tiempo de 7:29.16Anteriormente, había conseguido medallas mundiales de plata y bronce, pero nunca la presea dorada.

Kenia Lechuga consiguió el oro que le faltaba en su carrera, al conquistar la prueba LW1x Benedict Tufnell/World Rowing, Kenia

La mexicana fue determinante en la final en Ámsterdam y al llegar a los 500 metros, ya contaba con una ventaja clara sobre la campeona europea Mariia Zhovner. A partir de esa distancia, se aferró al metal dorado.

La medalla de plata fue para Mariia Zhovner (7:32.73) y el bronce para Femke van de Vliet (7:35.56).