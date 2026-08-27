Julián Álvarez pide ayuda para salir del Atlético de Madrid; Gil Marín dice: “Nunca al Barcelona”

Julián Álvarez continúa buscando una salida del Atlético de Madrid y ahora habría recurrido a los capitanes del equipo para intentar destrabar su situación con la directiva.

Mientras el futuro del argentino sigue sin definirse, Miguel Ángel Gil Marín fue cuestionado sobre una posible salida durante el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League. El CEO del Atlético de Madrid aseguró que el club podría analizar una alternativa si Álvarez decide no continuar, pero descartó que esa operación pueda ser con el Barcelona.

Las declaraciones provocaron una respuesta de Rafa Yuste, vicepresidente primero del conjunto catalán, quien consideró que las palabras del directivo fueron una falta de respeto hacia el club.

Julián Álvarez busca salir del Atlético de Madrid. Reuters

Julián Álvarez pide ayuda para salir del Atlético de Madrid

Este jueves, el periodista español Gerard Romero reportó en Jijantes TV que Julián Álvarez habló con los capitanes del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, Jan Oblak y José María Giménez, para pedirles ayuda ante la situación que mantiene con la directiva.

De acuerdo con el reporte, el objetivo del argentino sería encontrar una forma de que Miguel Ángel Gil Marín pueda negociar con el Barcelona para intentar concretar su fichaje.

La situación también habría llegado al vestidor. Según la misma información, Diego Pablo “Cholo” Simeone habló con el equipo para explicar que los jugadores no pueden intervenir en la situación de Álvarez, debido a que se trata de un asunto entre el futbolista y el club.

El escenario también habría generado desgaste dentro del conjunto rojiblanco, mientras el futuro del delantero continúa sin resolverse.

Gil Marín dice “nunca al Barcelona”

En medio de esta situación, Miguel Ángel Gil Marín fue cuestionado por la prensa española durante el sorteo de la fase de liga de la Champions League sobre el futuro de Julián Álvarez.

El directivo aseguró que su deseo es que el argentino permanezca en el Atlético de Madrid y destacó la importancia del delantero para competir al máximo nivel.

Mi sueño personal es que siga con nosotros. Que siga prestando servicios al Atlético de Madrid. Para competir entre los grandes hace falta jugadores grandes y Julián lo es.

Sin embargo, Gil Marín también reconoció que el club podría buscar una alternativa en caso de que Álvarez determine que no quiere continuar en el equipo.

La condición, según sus declaraciones, es que esa alternativa no contemple al Barcelona.

Si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en el Atlético de Madrid, buscaremos una alternativa, pero nunca, nunca sería al Futbol Club Barcelona.

Rafa Yuste considera que las declaraciones son una “falta de respeto”

Las palabras de Gil Marín provocaron una respuesta desde el Barcelona. Rafa Yuste, vicepresidente primero del club, aseguró que le sorprendieron las declaraciones del directivo rojiblanco.

Me sorprende que, conociendo a Miguel Ángel Gil, haya podido hacer estas declaraciones que me parecen no fuera de tono, es faltar a la educación y faltar al respeto.

Yuste también señaló que las declaraciones le generan indignación, además de asegurar que no las entiende ni las comparte.

El vicepresidente primero del Barcelona sostuvo que el club catalán respeta al Atlético de Madrid y que existe ilusión por la posibilidad de que un futbolista quiera formar parte de la institución.