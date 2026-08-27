Barcelona vs Athletic Club EN VIVO: los culés buscan mantener el paso perfecto
El Barcelona recibe al Athletic Club en el Spotify Camp Nou, en su primer partido como local de la temporada 2026-27 de LaLiga; Rodri Hernández podría disputar sus primeros minutos como azulgrana.
El Barcelona busca mantener el paso perfecto
El conjunto dirigido por Hansi Flick llega con confianza después de comenzar el campeonato con una contundente victoria ante el Elche, resultado con el que confirmó que mantiene la propuesta ofensiva que lo ha caracterizado bajo el mando del entrenador alemán.
Ahora, el cuadro azulgrana enfrenta una prueba de mayor exigencia frente a un Athletic Club que intenta recuperarse después de comenzar el torneo con derrota y que sabe que sacar puntos de Barcelona podría significar un importante impulso en el inicio de la campaña.
Termina la primera mitad en el Spotify Camp Nou con ventaja para el Barcelona, que encontró el gol por conducto de Raphinha después de generar las mejores oportunidades del encuentro. El Athletic Club intentó responder, pero no logró superar a Joan García antes del descanso.
Lamine Yamal recibe por un costado del área, encuentra espacio para sacar el disparo y obliga al arquero del Athletic Club a reaccionar para desviar el balón a tiro de esquina.
Iñaki Williams aparece solo frente a Joan García y alcanza a sacar el remate, pero el portero del Barcelona responde para evitar el gol. Instantes después, el árbitro señala fuera de juego y la acción queda invalidada.
El Athletic Club intenta reaccionar tras el gol del Barcelona con un envío al área, pero Joan García sale con seguridad y se queda con el balón para cortar cualquier opción de peligro.
Raphinha aprovecha un pase filtrado que rompe a la defensa del Athletic Club, entra al área, se quita al portero y define con tranquilidad para mandar el balón al fondo de la red. El Barcelona por fin encuentra el premio a su dominio y se pone en ventaja.
Pedri manda el balón al fondo de la red después de una asistencia de Anthony Gordon, pero la jugada queda invalidada por un fuera de juego previo en la acción. Tras revisar la posición, el árbitro Miguel Ángel Ortiz confirma que el tanto no sube al marcador.
Xavi Espart derriba a Iñaki Williams después de un mal despeje de Gerard Martín y recibe la tarjeta amarilla. Niko Terzic protesta con fuerza y reclama la roja, pero el árbitro Miguel Ángel Ortiz mantiene la decisión en amonestación.
Xavi Espart rompe por la banda y manda un centro preciso al área para Raphinha, quien conecta un potente cabezazo que se estrella en el poste. Lamine Yamal recoge el rebote y prueba de inmediato, pero su disparo también se marcha por muy poco.
Eric García filtra un pase extraordinario para Fermín López, quien logra darle continuidad a la jugada y busca habilitar a Raphinha, pero Rincón se cruza de manera providencial para impedir el remate del brasileño dentro del área.
Pedri pone un gran centro al corazón del área y Eric García, que hoy aparece como lateral, se eleva para conectar de cabeza, pero su remate se marcha apenas por un costado del poste. El Barcelona comienza a acercarse con mayor peligro.
El Barcelona arma una gran transición ofensiva y Lamine Yamal detecta perfectamente la ruptura de Anthony Gordon, quien amenaza con quedar en posición de peligro, pero Mikel Jauregizar aparece a tiempo para cortar la jugada y mandar el balón a tiro de esquina.
El Barcelona intenta acelerar con un balón largo para Xavi Espart, quien alcanza a generar la jugada antes de que Anthony Gordon recupere la pelota, pero el avance queda invalidado por un nuevo fuera de juego señalado por el árbitro Miguel Ángel Ortiz.
El Barcelona y el Athletic Club ya disputan los primeros minutos en el Spotify Camp Nou, donde el conjunto de Hansi Flick busca imponer condiciones desde el arranque y conseguir su segunda victoria de la temporada en LaLiga.
El Barcelona sale con Joan García en la portería; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Xavi Espart en defensa; Marc Bernal, Pedri y Fermín López en el medio campo; mientras Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon comandan el ataque. El Athletic Club, por su parte, también presenta su once inicial para intentar frenar al conjunto azulgrana en su primer partido como visitante de la temporada.