Barcelona vs Athletic Club EN VIVO: los culés buscan mantener el paso perfecto

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega con confianza después de comenzar el campeonato con una contundente victoria ante el Elche, resultado con el que confirmó que mantiene la propuesta ofensiva que lo ha caracterizado bajo el mando del entrenador alemán.

Ahora, el cuadro azulgrana enfrenta una prueba de mayor exigencia frente a un Athletic Club que intenta recuperarse después de comenzar el torneo con derrota y que sabe que sacar puntos de Barcelona podría significar un importante impulso en el inicio de la campaña.